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اكتشاف ثروة ضخمة تنعش الخزانة التركية

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اكتشاف ثروة ضخمة تنعش الخزانة التركية
 
الثلاثاء، 22-12-2020 03:18 م


أعلنت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية اليوم الثلاثاء، عن اكتشاف ثروة من الذهب، من المتوقع أن تنعش خزينة البلاد.

وذكرت أنه تم اكتشاف كميات من الذهب في تركيا يقدر ثمنها بـ 6 مليارات دولار وفقا للسعر الحالي.
 

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