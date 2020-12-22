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اكتشاف ثروة ضخمة تنعش الخزانة التركية
اكتشاف ثروة ضخمة تنعش الخزانة التركية
الثلاثاء، 22-12-2020
03:18 م
أعلنت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية اليوم الثلاثاء، عن اكتشاف ثروة من
الذهب
، من المتوقع أن تنعش خزينة البلاد.
وذكرت أنه تم اكتشاف كميات من
الذهب
في
تركيا
يقدر ثمنها بـ 6 مليارات دولار وفقا لل
سعر
الحالي.
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تركيا
الذهب
سعر
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