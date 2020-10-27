اغتيال وزير الشباب والرياضة

الثلاثاء، 27-10-2020
11:30 ص
متابعات- أمينة عبد العال
اغتيل وزير الشباب والرياضة
بحكومة الحوثيين ، حسن زايد ، برصاص مسلحين
مجهولين في العاصمة اليمنية صنعاء .
و أعلن وكيل وزارة الشباب والرياضة أسامة ساري ، بحكومة الحوثيين عبر صفحته
الرسمية علي "الفيسبوك " مقتل
زيد ‘ إثر عملية اغتيال
في صنعاء ، لافتا إلي أنه قتل برصاص مسلحين مجهولين في
منطقة واحدة وسط صنعاء .
و أضاف أنه تم نقل حسن زايد إلي المستشفي اليمني الألماني بصنعاء إلا أنه
فارق الحياة .
ويبلغ زيد 66 عام و كان الأمين
العام لحزب " الحق" المتحالف مع الحوثيين في اليمن .