محاولة انقلاب في السودان يقودها سلاح المدرعات واعتقال 40 ضابطًا

الثلاثاء، 21-09-2021
09:15 ص
أعلنت وسائل إعلام سودانية، صباح اليوم الثلاثاء، أن مجموعة انقلاب
ية تحاول
الآن السيطرة على الأوضاع في البلاد.
وأشارت مصادر إعلامية إلى أنه "يجري التصدي لمحاولة
الانقلاب
في السودان
في منطقة سلاح المدرعات".
في حين أعلن الجيش السودان
ي أنه "تمت السيطرة على محاولة انقلاب
ية
فاشلة".
ودعا عضو مجلس السيادة الانتقالي السودان
ي، الناطق الرسمي باسم المجلس، على
حسابه في "فيسبوك"، السودان
يين إلى الخروج والدفاع عن البلاد ضد
الانقلاب
يين وحماية المرحلة الانتقالية.
وأفادت وكالة "الأناضول" نقلا مصدر عسكري سوداني بـ"اعتقال 40 ضابطا لتورطهم في المحاولة
الانقلاب
ية
الفاشلة".
وأفادت صحيفة "السودان
ي" بـ"تحرك دبابتين من أمام السلاح
الطبي وغلقهما الطريق نحو جسر "أم درمان" القديم بجوار البرلمان، مع
انتشار كثيف لقوات عسكرية في المنطقة".
وأشارت "السودان
ي" إلى أن "إذاعة أم درمان قطعت البث،
وأعلنت عن وقوع محاولة انقلاب
ية في السودان
، ودعت الجماهير للتصدي لها".
ونقلت الصحيفة عن مصدر سيادي قوله إن "محاولة انقلاب
ية تجري الآن
للإطباق على الفترة الانتقالية".