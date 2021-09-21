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محاولة انقلاب في السودان يقودها سلاح المدرعات واعتقال 40 ضابطًا

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الثلاثاء، 21-09-2021 09:15 ص

أعلنت وسائل إعلام سودانية، صباح اليوم الثلاثاء، أن مجموعة انقلابية تحاول الآن السيطرة على الأوضاع في البلاد.
وأشارت مصادر إعلامية إلى أنه "يجري التصدي لمحاولة الانقلاب في السودان في منطقة سلاح المدرعات".
في حين أعلن الجيش السوداني أنه "تمت السيطرة على محاولة انقلابية فاشلة".
ودعا عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الناطق الرسمي باسم المجلس، على حسابه في "فيسبوك"، السودانيين إلى الخروج والدفاع عن البلاد ضد الانقلابيين وحماية المرحلة الانتقالية.
وأفادت وكالة "الأناضول" نقلا  مصدر عسكري سوداني بـ"اعتقال 40 ضابطا لتورطهم في المحاولة الانقلابية الفاشلة".
وأفادت صحيفة "السوداني" بـ"تحرك دبابتين من أمام السلاح الطبي وغلقهما الطريق نحو جسر "أم درمان" القديم بجوار البرلمان، مع انتشار كثيف لقوات عسكرية في المنطقة".
وأشارت "السوداني" إلى أن "إذاعة أم درمان قطعت البث، وأعلنت عن وقوع محاولة انقلابية في السودان، ودعت الجماهير للتصدي لها".
ونقلت الصحيفة عن مصدر سيادي قوله إن "محاولة انقلابية تجري الآن للإطباق على الفترة الانتقالية".
 

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