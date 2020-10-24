السبت، 24-10-2020
10:13 ص
متابعات- الدويني فولي
أعلن سكرتير الدولة لشئون
الرئاسة البولندية ، بواجي سبيتشالسكي ، أن الرئيس البولندي ، أندريه دودا، أصيب
بفيروس " كورونا
" المستجد .
و أشار سكرتير الدولة
إلي أنه كان من المقرر أن يخضع الرئيس لفحص " كورونا
" و أتت النتيجة
إيجابية لافتا إلي أن الرئيس بصحة جيدة " .
جدير بالذكر أن عدد
الحالات التي سجلتها أوربا حتى الآن حوالي 7.8 مليون إصابة بفيروس "
كورونا
" و سجلت حوالي 247 حالة وفاة ، وسجلت أعلي حالات الإصابة في إيطاليا و
النمسا و كوراتيا وسلوفينيا والبوسنة .