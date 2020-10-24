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إصابة رئيس دولة أوربية بفيروس " كورونا" المستجد

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 24-10-2020 10:13 ص متابعات- الدويني فولي
أعلن سكرتير الدولة لشئون الرئاسة البولندية ، بواجي سبيتشالسكي ، أن الرئيس البولندي ، أندريه دودا، أصيب بفيروس " كورونا" المستجد .
و أشار سكرتير الدولة إلي أنه كان من المقرر أن يخضع الرئيس لفحص " كورونا" و أتت النتيجة إيجابية لافتا إلي أن الرئيس بصحة جيدة " .
جدير بالذكر أن عدد الحالات التي سجلتها أوربا حتى الآن حوالي 7.8 مليون إصابة بفيروس " كورونا" و سجلت حوالي 247 حالة وفاة ، وسجلت أعلي حالات الإصابة في إيطاليا و النمسا و كوراتيا وسلوفينيا والبوسنة .
 

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