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إصابة الملكة إليزابيث الثانية بفيروس كورونا

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الملكة
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Teads
الأحد، 20-02-2022 02:24 م
أصيبت الملكة إليزابيث الثانية اليوم الأحد بفيروس كورونا، حسب ما أعلن قصر باكنغهام.
وقال إن الملكة إليزابيث تعاني من أعراض بسيطة، ومن المتوقع أن تواصل بعض المهام البسيطة في قصر وندسور هذا الأسبوع.

وكان الأمير تشارلز، ولي العهد البالغ 73 عاما، أعلن إصابته في 10 فبراير الحالي بكوفيد-19 للمرة الثانية، وخضع وقتها للعزل. وقبلها بيومين التقى بوالدته، لكن أوساطها أكدت أنه لم تظهر عليها أية أعراض مرضية، من دون تحديد ما إذا كانت مصابة بكوفيد أم لا، ما أثار القلق، فيما أعلنت زوجة الأمير تشارلز، كاميلا الأكبر سنا منه بعام، عن إصابتها بكوفيد، لكنها تحسنت مثله فيما بعد.
 

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