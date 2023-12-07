الجمعة 08 ديسمبر 2023
توقيت مصر 00:47 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مفاجأة.. سعر الدولار اليوم رسميًا وفي السوق السوداء

تعلق في الشاحنة.. مصرع رجل أمني أثناء مطاردة "هوليودية" لرجل مطلوب أمنيًا (فيديو)

صحيفة إسرائيلية: الاقتصاد المصري سيتم سحقه وليس إسرائيل

ساويرس يقرر نقل استثماراته من مصر إلى الإمارات

أول صور من اصطدام سفينة حاويات في قناة السويس بكوبري الشهيد أحمد منسي

إنجاز تاريخي.. التوصل إلى كيفية بناء الفراعنة الأهرامات عبر نهر خفي

100 جندي منهم إصابات بالعمى.. إسرائيل تكشف ما حدث لجنودها في غزة

شاهد ماذا حدث لرجل أثناء الصلاة وجعل الناس تترك المسجد وتهرب

أول قاض عربي ينضم إلى محكمة العدل الدولية.. ما جنسيته؟

أخيرًا.. إسرائيل تكشف كيف خدعتها حماس وخططت لهجوم 7 أكتوبر

أول قاض عربي ينضم إلى محكمة العدل الدولية.. ما جنسيته؟

IMG-20231207-WA0048
العدل الدولية
الخميس، 07-12-2023 10:34 ص

انتخب أستاذ القانون الدولي العام التونسي هيكل بن محفوظ، قاضيا بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للعهدة 2024-2033، ليصبح أول قاض عربي في المحكمة منذ عام 2002.
وجرت الانتخابات في نيويورك أمس الأربعاء، على هامش أعمال الدورة الـ22 لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة، والذي انضمت إليه تونس سنة 2011.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في بيان لها على "فيسبوك": "هذا النجاح يمثل اعترافا بالكفاءة العالية للمترشّح التونسي، وثمرة لحملة انتخابية تواصلت على مدى عدّة أشهر بتونس وبالخارج، سهرت عليها الوزارة وبعثاتها الدبلوماسية والدائمة بالخارج، بدعم عدد من الهياكل الوطنية المعنية، وبإشراف السّلطات العليا للبلاد".
وأضافت: "يُترجم انتخاب المترشح التونسي التزام بلادنا الثابت والأصيل بنظام روما الأساسي وبالأهداف والقيم النبيلة التي جاء بها من أجل تحقيق العدالة الجنائية الدولية لضحايا الجرائم الأكثر خطورة والتي تمسّ المجتمع الدولي بأسره، والمُتمثّلة في جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان، ومنع ارتكابها مجددا".

إقرأ ايضا

IMG-20231207-WA0053

100 جندي منهم إصابات بالعمى.. إسرائيل تكشف ما حدث لجنودها في غزة

IMG-20231207-WA0060

أخيرًا.. إسرائيل تكشف كيف خدعتها حماس وخططت لهجوم 7 أكتوبر

IMG-20231207-WA0058

صدم إسرائيل.. أمين عام الأمم المتحدة يطالب بتفعيل المادة 99

أخبار متعلقة

IMG-20231120-WA0018

فيديو غريب.. بايدن ينهض من على كرسيه ويذهب لمصافحة الرئيس الصيني دون سبب

IMG-20231119-WA0008

البرمجة التفاعلية في السياسة العالمية