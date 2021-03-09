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أول ظهور لمذيعة متحولة جنسيًا وسط هتافات التشجيع

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الثلاثاء، 09-03-2021 03:59 م

ظهرت «تاشنوفا أنان شيشير»، أول مذيعة تلفزيونية متحولة جنسيا في بنغلاديش، لأول مرة وسط هتافات من زملائها، في نشرة إخبارية مدتها ثلاث دقائق.
وقال سيف الإسلام، رئيس تحرير الأخبار بالقناة، إن تعيين شيشير، الرائد، في محطة بويشاخي الخاصة سوف يعزز الأمل في دعم مجتمع المتحولين جنسيا، والذي يواجه تمييزا هائلا في تلك البلاد ذات الأغلبية المسلمة، حسب وكالات أنباء.
وقالت شيشير، وهي فنانة مسرحية أيضا، لوكالة الأنباء الألمانية الثلاثاء إنها سعيدة بأدائها الافتتاحي الذي تم وضعه ليتزامن مع يوم المرأة العالمي.
وأضافت شيشير (29 عاما): “كانت تجربتي الأولى كمذيعة أخبارا مثيرة! لكني أعلم أنه سيتعين علي أن أقدم عملا أفضل”.

ولم يوافقها رئيسها هذا الرأي، حيث قال إن أداء شيشير كان جيدا مثل مذيعي الأخبار القدامى في القناة.
ومثل العديد من المتحولين جنسيا، تعرضت شيشير للتنمر والمضايقات على مدار سنوات.
وذكرت أنها غادرت منزلها في جنوب بنغلاديش وانتقلت إلى العاصمة دكا عندما بدأت أسرتها تشعر بالحرج بسبب تحولها خلال فترة مراهقتها المبكرة.
وقالت شيشر: “لكنني لم أستسلم أبدا. حاولت مواصلة دراستي”.
ووجهت شيشر الشكر لمحطة بويشاخي التليفزيونية لمنحها الفرصة لإثبات موهبتها بعد أن رفضت قنوات أخرى تعيينها.
وأوضحت شيشير، التي تشارك أيضا في فيلمين هذا العام: “سوف يساعد ذلك المتحولين الآخرين في الحصول على فرصة وفقا لمهاراتهم”.
ويقول خبراء مستقلون إن بنغلاديش بها أكثر من 200 ألف متحول جنسيا، رغم أن الحكومة تقدر العدد بعشرة آلاف فقط.

 

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