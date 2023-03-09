أول تعليق من شقيقة الجندي الأوكراني بعد إعدامه أثناء تدخين سيجارة

أشعلت صورة الجندي الأوكراني الذي أعدم رمياً بالرصاص وهو يدخن السيجارة
على يد جندي روسي، ضجة كبيرة بمنصات السوشيال ميديا.
وردد الجندي الأوكراني بوجه من أعدمه، قائلا:"غير خائف من الموت"
المجد لأوكرانيا".
ويشار إلى أن الجندي الأوكراني الأسير يدعى تيموفي شادورا اختفى يوم 3
فبراير خلال قتال عنيف بالقرب من مدينة باخموت الشرقية.
وقالت أخت الجندي الأوكراني القتيل، إنه شادورا البالغ من العمر 41 عامًا:
" إنه أخي 100%"، وفق "بي بي سي".
وتابعت: "هذه عيناه، وصوته، والطريقة التي يدخن بها السجائر.. لا شك
أنه هو، هذا تصرفه بلا شك مع الروس".