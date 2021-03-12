أمير جازان يدشن مشروعات بـ 423 مليون ريال

الجمعة، 12-03-2021
02:32 م
متابعات- أمينة عبد العال
دشن الأمير محمد بن
ناصر أمير منطقة جازان مجموعة من المشروعات
التنموية والخدمية بالمحافظة تصل
تكلفتها لأكثر من 423 مليون ريال
.
جاء ذلك أثناء زيارة
محافظة العارضة ضمن جولاته التفقدية لمختلف محافظات ومراكز المنطقة ، حسبما نشرت
" صدي " .
في سياق متصل افتتح
الأمير المركز الحضاري بالمحافظة وعددا من المشروعات
التابعة لوزارات التعليم والشئون
البلدية و القروية والبيئة و المياه والزراعة والشئون الإسلامية وهيئة الأمر
بالمعروف و شركة الكهرباء و جمعية البر الخيرية كما شاهد عرضا مصور للمشروعات
الجديدة .