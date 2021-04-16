أمطار رعدية و ثلوج.. الأرصاد تحذر سكان هذا المناطق في السعودية

الجمعة، 16-04-2021
09:58 ص
متابعات- أمينة عبد العال
كشف المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية عن حالة الطقس
اليوم الجمعة 4 رمضان .
وأشار المركز في البيان الذي أصدره صباح اليوم إلي أنه سيكون هناك هطول
أمطار رعدية
مصحوبة بسقوط ثلوج
ورياح نشطة علي مناطق نجران، عسير، الباحة، مكة
المكرمة، المدينة المنور، حائل، القصيم، الرياض
، الجوف، تبوك .
و لفت التقرير إلي أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية
غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي
بسرعة 15-40 كم/ساعة.
وارتفاع الموج من متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما
تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40كم/ساعة،
وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.