الجمعة 17 سبتمبر 2021
توقيت مصر 20:49 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تحركات عاجلة.. القوات السعودية الجوية تعلن الاستعداد لحدث هام

ترامب: أمريكا لن تبقى بعد 3 سنوات

فيديو صادم.. فنان عالمي حامل بعد إعلان مثليته

قرار جديد من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

صديقة طالبة الطب المنتحرة في سيتي ستارز تفجر مفاجأة عن سبب انتحارها

مدرب الزمالك يعلن الاستقالة بشكل مفاجئ في بيان رسمي

شيرين رضا: ضبطت زوجي يخونني مع أعز صديقاتي وهذا ما فعلته

مسجد يثير الغضب بسبب رسوم صادمة وقرار عاجل من الأوقاف (صور)

فنانة شهيرة تظهر في أحضان حبيبها دون ملابس واضعًا يده على منطقة حساسة

هل قررت الاعتزال؟.. غادة عبدالرازق تفاجئ الجميع بتصرف صادم

ADS
 

أحد الأسرى الفارين يكشف كيف حفروا نفق الهروب من سجن جلبوع الإسرائيلي

tx8v51b0knPnhbGGmDWPdqiPW61bAKBK6tpDRPct
ا
Native
الأربعاء، 15-09-2021 09:23 ص

بدأت إسرائيل تحقيقها مع الأسرى الأربعة الفارين جرّاء هروبهم من سجن جلبوع، وما زالت في الأثناء ملاحقة الأسيرين الطليقين، في وقت شهدت جنين إضرابا عاما وتضامنا مع الأسرى.
وأعلنت هيئة فلسطينية مساء أمس الثلاثاء، أن محاميها انتزعوا قراراً قضائياً بزيارة الأسرى الأربعة، بعد ما منعت إسرائيل طواقم المحامين من زيارتهم، وهو ما شكل مصدر قلق للفلسطينيين على الوضع الصحي لهؤلاء الأسرى، وسط ترجيحات بتعرضهم لتحقيق شديد من قبل المخابرات الإسرائيلية.
وأفاد محامي الأسير خالد محاجنة بأنه من المرجح أن تستمر اللجنة في التحقيق لأشهر طويلة، يتم بعدها إعلان تقرير رسمي.
وقال إن هذه اللجنة ستستدعي وزراء سابقين والسجانين في سجن جلبوع، وكل من كان مسؤولا عن هذا الإخفاق الكبير.
وأضاف محاجنة بعد لقائه بالأسير محمد عارضة، أنه تعرض للضرب والتعذيب ولم يسمح له النوم سوى 10 ساعات منذ اعتقاله كما حرم من الطعام، وأكد أنه يحتجز حاليا داخل زنزانة صغيرة تخضع لمراقبة كبيرة.
وقال المحامي محاجنة إن الأسيرين العارضة والزبيدي خلال أيام حريتهما لم يشربا نقطة ماء واحدة ما أدى إلى إنهاكهما وعدم القدرة على مواصلة المسير.
وخلال الحديث الذي جرى بين محاميهم قال أحد الأسرى "استغرقنا في حفر النفق الذي خرجنا منه قرابة 9 أشهر". وفق ما نقلت القناة السابعة العبرية.
 ونوه الأسير محمد عارضة لمحاميه "أنه تذوق من فاكهة الصبر في أحد بساتين مرج عامر لأول مرة منذ 22 عاماً خلال ساعات تحررهم من السجن وكنت أتمنى لقاء أمي".
يذكر أن وحدات خاصة تابعة لقوات جيش الاحتلال أطلقت يوم الأحد الماضي عمليات بحث واسعة في منطقة العرقة جنوبي غرب جنين عن الأسيرين اللذين لا يزالان طليقين، وهما أيهم كممجي ومناضل انفيعات.
 

إقرأ ايضا

1021766-438646930

تحركات عاجلة.. القوات السعودية الجوية تعلن الاستعداد لحدث هام

1-1408122

ترامب: أمريكا لن تبقى بعد 3 سنوات

resize1631784161032

بيان من الديوان الملكي ينعى والدة الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن

أخبار متعلقة

19410684911630919589

قناة عبرية تكشف المدة التي استغرقها الأسرى لحفر «نفق الحرية»