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آخر تطورات حالة الأمير مقرن بن عبدالعزيز بعد تدهور حالته

twasul
الأمير مقرن
Native
الخميس، 21-10-2021 11:19 ص

ساءت حالة الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي الأسبق وشقيق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأمر الذي جعله يخضع لعملية جراحية دقيقة في أحد المستشفيات.
وتصدر الأمير مقرن الترند عبر موقع "تويتر" في المملكة، حيث شارك في الهاشتاج أكثر من 50 ألف مغرد، داعين له الشفاء العاجل والصحة وتمام العافية.
وحسب مصادر فإن حالة الأمير مقرن بن عبدالعزيز، شهدت تطورات إيجابية بعد خضوعه لعملية جراحية لكنه ما زال يرقد في غرفة العناية المركزة، وأكدت المصادر أن حالة الأمير حاليًا في تطور إيجابي وتشهد استقرارًا بشكل عام وهو في طريقه – بإذن الله- للتعافي.
والأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود من مواليد 15 سبتمبر عام 1945، وكان وليًا للعهد  ونائب رئيس مجلس الوزراء في السعودية.
 

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