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مقتل أول مجندة في غزة.. كمين للقسام يوقع 10 جنود إسرائيليين برفح

لاال
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الأربعاء، 18-09-2024 09:42 ص


أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، عن مقتل 4 من جنوده وإصابة 6 آخرين، خلال اشتباكات في رفح جنوبي قطاع غزة، الثلاثاء.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، كان القتلى هم 3 من لواء جعفاتي ومسعفة في لواء المدرعات.

وأضافت أن المسعفة عجم نعيم تعد أول جندية إسرائيلية تقتل خلال الهجوم البري الذي شنه جيش الاحتلال على قطاع غزة.

وبهذا يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الهجوم البري إلى 348.

وفي نفس الهجوم الذي قتل به الجنود الأربعة، أصيب ضابط وجنديان بجروح خطيرة وآخران بجروح متوسطة.

وفي حادث منفصل، أصيب ضابط استطلاع بجروح خطيرة، بعد تعرضه لنيران "آر بي جي" في رفح، الثلاثاء، وفقا لجيش الاحتلال.

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