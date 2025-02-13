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سماع صوت انفجار قوي في جدة.. والسلطات السعودية تصدر بيانًا

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الخميس، 13-02-2025 09:35 ص

 

 

كشفت الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية حقيقة  الصوت الذي سُمع في بعض أحياء جدة حيث بيًنت أنه كان نتيجة حادثٍ مروري وقع بين مركبتَيْن، إحداهما شاحنة؛ ما تسبَّب في انفجارٍ محدود.

وشددت الإدارة العامة للمرور على أن الجهات المختصّة باشرت الموقع على الفور، حيث تمَّ التعامل مع الحادث دون تسجيل أيّ وفياتٍ أو إصابات.

وكان عددٌ من سكان شمال جدة قد سمعوا دوي انفجارٍ، قبل أن تؤكّد الجهات المعنية أن الحادث كان مرورياً وتمَّت السيطرة على الوضع بالكامل.

وفي سياق أخر ، شدَّدَت الإدارة العامة للمرور على أهمية اتباع إرشادات السلامة المرورية أثناء هطول الأمطار؛ لتجنُّب الحوادث الناتجة من الانزلاق أو ضعف الرؤية؛ داعيةً السائقين إلى الالتزام بقواعد القيادة الآمنة حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.

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