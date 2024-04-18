الخميس 18 أبريل 2024
توقيت مصر 21:02 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مفاجأة.. كم وصل سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء

أغرب جائزة.. يحصل على "معزة" في دورة كرة قدم بالمنيا

متزوجان حديثاً.. يقتل زوجته الممرضة بطلقتين في الرأس أمام أهلها

هشام أمام القاضي: بنزل الشغل من هنا وعشيقها بيطلع لها

عمر كمال يرد على ضجة سيارته:"كنت بنزل تحت رجل الست ألبسها الشوز"

شاهد.. سعودي يسخر من القرآن الكريم والشرطة تتحرك

مذبحة الفجر.. يقتل شقيقه الأكبر ونجله ويصيب الآخر بكفر الزيات

شاهد..صحفي إسرائيلي يشتم مذيع العربية وينهي معه المقابلة

الفنانة أحلام تفقد سيارتها الرولز رويس في سيول دبي

أحمد ماهر يدخل في نوبة بكاء على الهواء ويكشف السبب

سفير مصر الأسبق بتل أبيب: ما فعتله حماس في 7 أكتوبر "مقاومة مشروعة"

IMG-20240418-WA0022
ا
الخميس، 18-04-2024 10:50 ص

  قال السفير عاطف سالم، سفير مصر الأسبق بتل أبيب، إن الرد الإيراني على ضرب دولة الاحتلال للقنصلية الإيرانية في سوريا، لا يمكن أن نفصله عن الحرب الدائرة في قطاع غزة على الإطلاق.
 وتابع "سالم"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كان مُنطلق من محاولات لتغيير الوضع في الضفة وقطاع غزة ديمغرافيًا وجغرافيًا، فيما يتعلق ببناء المستوطنات والفصل العنصري والنزوح القسري للشعب الفلسطيني، فضلاً عن محاولة تهويد دولة الاحتلال، ومن ثم تصفية القضية الفلسطينية. 
 ولفت إلى أن ما فعتله حماس في عملية طوفان الأقصى خلال السابع من أكتوبر، هو عملية مقاومة مشروعة، والحديث عن حق الدفاع  الشرعي عن النفس لدولة الاحتلال ضد المقاومة، أمر غير وراد في ظل الاحتلال وفقًا للقانون الدولي. 
وأضاف سفير مصر الأسبق بتل أبيب، أن إيران كانت حريصة على أن يكون الرد الإيراني محدود وغير فعال، وهو بمثابة رسالة بأن طهران قادرة على الوصول إلى العمق الإسرائيلي.
 وأوضح، أن هناك تحركًا لحصول فلسطين على عضوية دولة كاملة في الأمم المتحدة خلال الفترة الحالية، ومن الضروري استغلال هذه المواقف، لكي ندفع دولة الاحتلال للتوقف عن الحرب، والعمل على الوصول إلى تسوية للقضية الفلسطينية. 
 ولفت إلى أن هناك ضرورة لاستغلال مواقف الدول الأوروبية الداعمة للقضية الفلسطينية مثل بولندا وإسبانيا للدفع مسار الحرب في قطاع غزة إلى مسار السلام خلال الفترة المقبلة.

إقرأ ايضا

IMG-20240418-WA0024

شاهد.. سعودي يسخر من القرآن الكريم والشرطة تتحرك

IMG-20240418-WA0023

سعودي يدهس فتاة عمداً حتى الموت.. والداخلية تعلن تنفيذ حكم القتل قصاصاً

أمير-قطرر

سيناتور أمريكي يهدد قطر بسبب حماس.. والدوحة ترد

أخبار متعلقة

أمير-قطرر

سيناتور أمريكي يهدد قطر بسبب حماس.. والدوحة ترد