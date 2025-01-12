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جيش الاحتلال يستعد للانسحاب من غزة بعد تقدم المفاوضات

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الأحد، 12-01-2025 11:25 ص

 

 

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلا عن مصادر، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدق على خطة لسحب قوات بشكل سريع من مناطق واسعة بغزة مع تقدم مفاوضات الأسرى.

وأشارت المصادر، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد قدرته على تنفيذ أي اتفاق يصدقه المستوى السياسي ولو شمل انسحابا فوريا، كما يعتقد أن بالإمكان سحب القوات من محور نتساريم رغم إقامته منشآت هناك.

وفي سياق متصل، قال موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مسؤول إسرائيلي، إن مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف أكد خلال لقائه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هدف ترامب التوصل لاتفاق قبل 20 يناير.

وأكد المسؤول الإسرائيلي، أن ويتكوف يقوم بدور حاسم في المفاوضات ويمارس ضغوطا باسم الرئيس الأمريكي المنتخب، مشددا على أن هناك تقدم في المفاوضات خلال الأيام الأخيرة لكن الفجوات لا تزال قائمة.

وأوضح المسؤول الإسرائيلي، أن توجه رؤساء فريق التفاوض الإسرائيلي إلى الدوحة يعني أن التوصل إلى اتفاق ممكن.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، إن قرار إرسال الوفد إلى الدوحة جاء بسبب التقدم والتطورات الجديدة في المفاوضات.

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