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سبحان الهادي.. فنانة شابة شهيرة تعلن ارتداء الحجاب (صور)

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الأحد، 12-01-2025 12:37 م

 

 

فاجأت نجمة برنامج "ستار أكاديمي"، الفنانة اللبنانية، نينا عبد الملك جمهورها ومتابعيها بقرار ارتداء الحجاب وذلك عبر حسابها الرسمي على "تيك توك".

ونشرت نينا عبد الملك، مقطع فيديو ظهرت خلاله بالحجاب وعلقت: "لفة الحجاب بتليق عليا أكتر، لأن إن شاء الله أنا اتحجبت"، كما ظهرت نينا في الفيديو وهي تشارك جمهورها ومتابعيها عدد من الطرق المختلفة بلف الحجاب، كما قامت نينا بحذف معظم صورها وأبقت على صورها من فترة الطفولة فقط.

وقام العديد من متابعي الفنانة الشابة، نينا عبد الملك بتهنئتها على قرار ارتداء الحجاب، وقاموا بإرسال العديد من رسائل التهنئة والتي أعادت نينا نشرها عبر خاصية الاستوري على حسابها "إنستجرام"، وكانت كالاتي: "نينا ألف مبروك الحجاب، كنتي حلوة وصرتي أحلى، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يارب يثبتها ويثبتنا كلنا".

نينا عبد الملك، هي مغنية لبنانية، من مواليد 25 سبتمبر 1992، بدأت مشوارها الفني عام 2011 ضمن برنامج المسابقات الغنائي "ستار أكاديمي" في موسمه الثامن، وكان البرنامج بمثابة انطلاقة لها، ونجحت في أن يكون لها قاعدة جماهيرية في عدد من البلدان العربية أبرزها المملكة العربية السعودية، مصر، الأردن، العراق، الكويت والجزائر.

ولفتت نينا الأنظار لموهبتها منذ الصغر في المدرسة مع فرقة الكورال لمدة 9 سنوات، وكانت تشارك بالعديد من الحفلات الغنائية.



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