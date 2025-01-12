"صورني بدون معرفتي".. أوتاكا يرد على اتهامات هدير عبدالرازق: بينا علاقة من فترة

ألقت قوات الأمن القبض على البلوجر هدير عبدالرازق ووالدها داخل شقة مستأجرة بأحد المجمعات السكنية في القاهرة الجديدة مساء أمس السبت.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغًا يفيد باحتجازها شابا داخل شقة بالقاهرة الجديدة.

انتقلت قوات الشرطة على الفور إلى موقع البلاغ، حيث تبين وجود هدير عبدالرازق ووالدها والشاب المبلغ داخل الشقة السكنية.

وأمام رجال المباحث تبادل الطرفان الاتهامات، مما استدعى اقتيادهم إلى قسم الشرطة للتقصي عن تفاصيل الحادث.

ووفق التحريات ادعت هدير عبدالرازق أن الشاب التقط لها فيديوهات مخلة دون معرفتها، وأنه هددها بنشر هذه الفيديوهات الخادشة عبر شبكة الإنترنت وتحديدا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونفى الشاب التهم الموجهة له، مشيرا إلى أنه تجمعه بها علاقة منذ فترة.

وأحال العقيد وائل عبدالمنعم، مأمور قسم شرطة التجمع الأول، الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.