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بعد اعتناقه الإسلام.. نجم برشلونة يؤدي مناسك العمرة قبل مباراة الريال (فيديو)

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الأحد، 12-01-2025 01:53 م

 

 

أدى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة أنسو فاتي مناسك العمرة وذلك قبل المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني أمام ريال مدريد.

 

وتقام المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني بين برشلونة وريال مدريد اليوم الأحد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة.

واعتنق أنسو فاتي الإسلام وأعلن عن ذلك في تصريحات سابقة عبر صحيفة "سبورت" الكتالونية مشيرا إلى أنه متدين وأن الإسلام يساعده على تجاوز العديد من الصعوبات التي يواجهها مثل الإصابات.

وعاد أنسو فاتي صاحب الـ22 عاما مطلع الموسم الحالي إلى برشلونة بعد تجربة إعارة مع برايتون الإنجليزي.

وشارك اللاعب الموهوب خلال 8 مباريات هذا الموسم مع برشلونة بواقع 186 دقيقة ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.


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