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فضيحة جديدة.. فيديو مخل لـ هدير عبدالرازق مع "أوتاكا" والشرطة تقبض عليهما رفقة والدها

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الأحد، 12-01-2025 09:14 ص

 

ألقت قوات الأمن القبض على البلوجر الشهيرة هدير عبدالرازق رفقة والدها والبلوجر الشاب "أوتاكا"، بعد ورود بلاغ من الشاب باحتجازه في شقة هدير ووالدها بأحد المناطق السكنية بالتجمع الخامس.

وقالت البلوجر هدير عبدالرازق خلال محضر الشرطة الذى قامت بتحريره في قسم شرطة التجمع الأول أنها تتهم شابا يعمل بلوجر شهير ويدعى أوتاكا بتصويرها رغما عنها وتهديدها بنشر صورها.

وتابعت هدير عبدالرازق، خلال أقوالها في محضر الشرطة أن البلوجر أوتاكا قام بتهديدها عبر وسائل الاتصال الاجتماعي بنشر صور وفيديوهات غير لائقة لها قام بتصويرها بدون علمها.

ونشبت خلافات بين البلوجر هدير عبدالرازق ووالدها، مع بلوجر شهير "اوتاكا" داخل شقتها بأحد المدن السكنية بالقاهرة الجديدة، حيث اتهمهم الشاب باحتجازه في شقتهم واجباره على توقيع ايصال أمانة.

واتهم الشاب يعمل بلوجر على منصات التواصل الاجتماعي، البلوجر هدير عبدالرازق ووالدها باحتجازه واجباره على توقيع ايصال أمانة رغما عنه.

 أشارت التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة الي أن هدير اتهمت الشاب بتصويرها بدون علمها، والشاب اتهمها باحتجازه واجباره على توقيع ايصال أمانة رغما عنه.

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة على البلوجر هدير عبدالرازق ووالدها على اثر خلافات مع شاب بمنطقة القاهرة الجديدة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة التجمع الأول تضمن ورود بلاغا بوقوع مشاجرة بين البلوجر ووالدها مع شاب وعلى الفور انتقلت اجهزة أمن القاهرة لموقع البلاغ.

بالانتقال والفحص تبين ان البلوجر هدير عبدالرازق ووالدها نشبت بينهم وبين شاب خلافات وتم التحفظ على الطرفين واصطحابهم لقسم شرطة التجمع الأول.

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