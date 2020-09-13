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تعليق ناري لوزير الخارجية على تصريحات مستشار أردوغان

سامح شكري
سامح شكري
الأحد، 13-09-2020 11:05 م المصريون ـ متابعات
علّق سامح شكري، وزير الخارجية، على حديث ياسين اقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب أردوغان، قائلا: نحن نرصد الأفعال، إذا لم يكن هذا الحديث متفق مع السياسات لا يصبح له وقع أو أهمية، خاصة أن السياسات التي نراها بالتواجد على الأراضي السورية والعراقية والليبية، بالإضافة إلى التوتر القائم في شرق المتوسط، جميعها تنبأ بسياسات لزعزعة استقرار المنطقة.
وتابع وزير الخارجية، خلال تقرير أذاعه برنامج «رأي عام» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأحد: جميع ما يحدث لا يقود إلى حوار أو تفاهم لبدء صفحة جديدة، فالأمر ليس بما يصرح به، وإنما بأفعال وسياسات تعزز من الاستقرار وتتسق مع العلاقات والشرعية الدولية وهذا ما يهمنا في تلك المرحلة.

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