تعليق ناري لوزير الخارجية على تصريحات مستشار أردوغان

الأحد، 13-09-2020
11:05 م
المصريون ـ متابعات
علّق سامح شكري
، وزير الخارجية
، على حديث ياسين اقطاي
، مستشار الرئيس التركي رجب أردوغان، قائلا: نحن نرصد الأفعال، إذا لم يكن هذا الحديث متفق مع السياسات لا يصبح له وقع أو أهمية، خاصة أن السياسات التي نراها بالتواجد على الأراضي السورية والعراقية والليبية، بالإضافة إلى التوتر القائم في شرق المتوسط، جميعها تنبأ بسياسات لزعزعة استقرار المنطقة.
وتابع وزير الخارجية
، خلال تقرير أذاعه برنامج «رأي عام» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأحد: جميع ما يحدث لا يقود إلى حوار أو تفاهم لبدء صفحة جديدة، فالأمر ليس بما يصرح به، وإنما بأفعال وسياسات تعزز من الاستقرار وتتسق مع العلاقات والشرعية الدولية وهذا ما يهمنا في تلك المرحلة.