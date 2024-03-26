الأربعاء 27 مارس 2024
توقيت مصر 06:31 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

لماذا عاد الدولار للارتفاع أمام الجنيه اليوم؟.. تعرف على السبب

ما الكلمة التي تم تعديلها في قرار مجلس الأمن حول وقف إطلاق النار في غزة لتجنب الفيتو الأمريكي؟

مي عمر: أبويا فلاح وانفصلت عن محمد سامي في الخطوبة

خطوة مفاجئة بإلغاء دعوى الخلع في السعودية .. ماذا حدث؟

فيديو.. ضبط مصرية بالسعودية متلبسة بهذا الجُرم

شاهد: لحظة القبض على أحد منفذي هجوم موسكو بعد اختبائه فوق شجرة

ارتفاع سعر الدولار بشكل مفاجئ لأول مرة منذ التعويم

شاهد رد فعل ياسمين صبري بعد رفض مشهور سعودي التصوير معها

مودريتش: معرفش عن مصر غير الأهرامات ومحمد صلاح

كهربا: "كولر قالي هتبقى رقم 3 عشان فرح أختي"

ترامب: إسرائيل ارتكبت فظائع ويجب إنهاء حربها على غزة

images (4)
ترامب
الثلاثاء، 26-03-2024 11:37 ص


حذر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الإسرائيليين من أنهم يفقدون الدعم الدولي للحرب في غزة، مجددا دعوته إلى إنهائها.
وقال ترامب في مقابلة الاثنين مع صحيفة "يسرائيل هيوم": "عليكم إنهاء الحرب.. يجب أن تنجزوا الأمر.. يجب أن تنتهوا منها".
وأضاف ترامب أن "على إسرائيل أن تكون حذرة للغاية لأنها تخسر الكثير من العالم، وتخسر الكثير من الدعم، وعليها أن تنتهي، وعليها أن تنجز المهمة. كما عليها أن تصل إلى السلام، وأن تعيش حياة طبيعية هي والجميع".
وقال ترامب إنه كان سيرد على هجوم حماس في 7 أكتوبر "بنفس الطريقة" التي ردت بها إسرائيل، لكنه أعرب عن قلقه بشأن مشهد الحرب التي أدت فيها الضربات الإسرائيلية إلى تدمير جزء كبير من غزة.
وعزا ترامب ارتفاع منسوب معاداة السامية في الولايات المتحدة، إلى صور الدمار في غزة بسبب الحرب المستمرة، وقال: "لا ينبغي للجيش الإسرائيلي الاستمرار في نشر لقطات لضرباته".
وقال ترامب "إسرائيل ارتكبت خطأ كبيرا جدا من خلال نشر هذه الصور الفظيعة".
كما انتقد ترامب الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب هجوم حماس، وادعى أن الهجوم وقع "لأنهم لا يحترمونه"، وقال إن "حماس لم تكن لتنفذ هذا الهجوم أبدا لو كنت هناك. لأنهم كانوا يعلمون أنه ستكون هناك عواقب وخيمة للغاية".
وكان مجلس الأمن الدولي تبنى مساء أمس الاثنين أول قرار له منذ بدء الحرب في غزة، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في القطاع.

إقرأ ايضا

IMG-20240326-WA0022

ما الكلمة التي تم تعديلها في قرار مجلس الأمن حول وقف إطلاق النار في غزة لتجنب الفيتو الأمريكي؟

images (5)

خطوة مفاجئة بإلغاء دعوى الخلع في السعودية .. ماذا حدث؟

IMG-20240326-WA0024

شاهد: لحظة القبض على أحد منفذي هجوم موسكو بعد اختبائه فوق شجرة

أخبار متعلقة

IMG-20240310-WA0056

بايدن: نتنياهو يؤذي إسرائيل أكثر مما يساعدها.. واقتحام رفح خط أحمر