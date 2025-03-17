براءة داعية شهير من الإساءة لمصر والسعودية والأردن

أيدت محكمة التمييز الكويتية ، الحكم الصادر ببراءة الداعية الكويتي طارق السويدان في قضية أمن دولة المتهم فيها بالقيام بعمل عدائي ضد السعودية ومصر والأردن.

وكان السويدان متهما بتوجيه عبارات مسيئة عبر منصة "إكس" للدول الثلاث، والمشاركة في حملات إعلامية من شأنها الإساءة لعلاقة الكويت مع تلك الدول بإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الهاتفية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن التغريدات محل الاتهام لا تشكل عملا عدائيا بل تعتبر من سبيل الانتقاد على خلفية أحداث قطاع غزة، والتي عبر عنها الكافة باعتبارها مسألة دولية وتخص المسلمين بالأساس، فضلا عن أن المتهم عرف نفسه بأنه أحد مناصري فلسطين وأطفال غزة.

وفي شهر ديسمبر الماضي، قضت محكمة الاستئناف بتأييد براءة "السويدان" في القضية، بعدما اتهمته النيابة العامة بالإساءة والعمل العدائي ضد مصر والأردن والسعودية.

وكان السويدان قد نشر تغريدة في أكتوبر 2023 بعد أيام من اندلاع الحرب في قطاع غزة، وانتقد مواقف الدول العربية وخص بالذكر مصر والسعودية والأردن.

وقال السويدان في تدوينته التي حذفها لاحقا: "نطالب، نشجب، لن نقبل، يجب، لن نسمح، وأمثالها ليس لها أي معنى اليوم، هذه أقوال وليست أفعالا، وهذا كل ما نسمعه من الدول العربية وعلى رأسها مصر والسعودية والأردن".