الإثنين 21 سبتمبر 2020
توقيت مصر 14:24 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

معسكر مغلق للزمالك استعدادا لطنطا

أحلام توجه رسالة للسعوديين بمناسبة اليوم الوطني للمملكة

تأييد حكم السجن عامين لسما المصري بتهمة التحريض على الفسق والفجور

ضربة موجعة لمانشستر سيتى قبل مواجهة وولفرهامبتون

غرامة مالية على لاعب أسوان بعد الوقوف على الكرة

أستاذ الصحة العامة يحذر المصريين من هذا الأمر

قرار جديد من بنكي "الأهلي" و"مصر" بشأن شهادة الـ15%

"الأرصاد" تكشف مفاجأة عن حالة الجو

الأهلى يرفض التفريط فى "ربيعة"

خطة جديدة للسياحة لمتحف العاصمة الإدارية الجديدة

الحرس الثوري يهدد بضرب كل من له يد باغتيال سليماني

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 21-09-2020 12:06 م متابعات- أمينة عبد العال
قال اللواء حسين سلامي قائد الحرس الثوري أنه علي الأمريكيين  أن يعلموا أننا سنضرب أي شخص متورط في اغتيال قائد فيلق القدس الشهيد الفريق قاسم السليماني مؤكدا أنه سيتم إثبات ذلك عمليا .
و أحيا اللواء سلامي خلال مراسم حلول الذكري الأربعين للدفاع المقدس بحضور قادة ومسئولي هيئة الأركان العامة والقيادة المركزية للحرس الثوري ذكري الفريق قاسم سليماني ووصفه بأنه سيد شهداء المقاومة .
جدير بالذكر أن قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني قتل بغارة أمريكية علي مطار بغداد في الثالث من شهر يناير الماضي برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق أبو مهدي المهندس .

إقرأ ايضا

ارشيفية

تراجع جديد في أسعار النفط

ارشيفية

150 ألف سائح مهددون بالسجن في تايلاند

الرئيس الامريكي

ترامب يستعين بـ 27 شاهدا لتبرئته

أخبار متعلقة

sfd-1200x675

الرئيس الإيراني يحذر من تفشي مرض أخطر من كورونا

FB_IMG_1600441473448

العراق يغلق حدوده مع إيران

ارشيفية

أول تحرك رسمي من إيران علي تهديدات " ترامب"

بومبيو

بومبيو يحذر إيران من هذا الأمر

الدولار الأمريكي والريال الإيراني

الريال الإيراني ينهار إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار

download

سجن مسئول كبير 31 عامًا في إيران