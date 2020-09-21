الحرس الثوري يهدد بضرب كل من له يد باغتيال سليماني

الإثنين، 21-09-2020
12:06 م
متابعات- أمينة عبد العال
قال اللواء حسين سلامي قائد الحرس الثوري
أنه علي الأمريكيين أن يعلموا أننا سنضرب أي شخص متورط في اغتيال
قائد فيلق القدس الشهيد الفريق قاسم السليماني
مؤكدا أنه سيتم إثبات ذلك عمليا .
و أحيا اللواء سلامي خلال مراسم حلول الذكري الأربعين للدفاع المقدس بحضور
قادة ومسئولي هيئة الأركان العامة والقيادة المركزية للحرس الثوري ذكري الفريق
قاسم سليماني
ووصفه بأنه سيد شهداء المقاومة .
جدير بالذكر أن قائد فيلق القدس الإيران
ي الجنرال قاسم سليماني
قتل بغارة
أمريكية علي مطار بغداد في الثالث من شهر يناير الماضي برفقة نائب رئيس هيئة الحشد
الشعبي السابق أبو مهدي المهندس .