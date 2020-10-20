الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
توقيت مصر 21:30 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الأمم المتحدة: إثيوبيا تواجه أسوأ أزمة

مستشار "السيسي": زيادة عدوى كورونا في هذا الوقت

خطة محكمة من وزارة الحج والعمرة بشأن المعتمرين

بعد تعافيه من كورونا.. ماذا قال طارق حامد لـ"ساسي"؟

بث مباشر.. مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.

استقرار حالة الطقس في السعودية

الأسد يصدر مرسوم رسمي هام لمتضررين الحرائق

دعوى قضائية.. خطيبة "خاشقجي" تطالب "بن سلمان" بالتعويض

وفاة نجل فنان شهير بعد صراع مع السرطان

أسامة هيكل يوجه دعوة لهؤلاء للتحاور بعد الهجوم عليه

الأسد يصدر مرسوم رسمي هام لمتضررين الحرائق

الرئيس السوري بشار الأسد
الرئيس السوري بشار الأسد
 
الثلاثاء، 20-10-2020 08:18 م المصريون
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً رسمياً بخصوص المتضريين من الحرائق، حيث تضمن إعفائهم من كافة فوائد القروض الممنوحة لهم من قبل من المصرف الوراعي التعاوني.
وأكد تضمن المرسوم التشريعي رقم 23 للعام 2020 اعفائهم من كافة الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها، وهذا الأمر يطبق على المتضررين من الحرائق التي اندلعت في بعض المحافظات السورية ضمن الفترة من 8 ولغاية 12 من الشهر الحالي في محافظات حمص وطرطوس واللاذقية، إضافة إلى الحرائق التي شهدتها محافظة حماة في الفترة من 31 أغسطس وحتى 11 سبتمبر، وذلك سواء أكانت تلك القروض مستحقة أم غير مستحقة.
كما يقضي المرسوم بإعادة جدولة أرصدة رأسمالها بتاريخ نفاذ هذا المرسوم ولغاية عشر سنوات على أقساط متساوية وتواريخ استحقاق موحدة بعد استبعاد الفوائد، على أن يستحق القسط الأول منها بتاريخ 1/8/2021
وأتاح المرسوم للمصرف الزراعي التعاوني بإعادة إقراض المتضررين الراغبين بذلك سواء ممن تمت جدولة قروضهم أو غيرهم من المتضررين بقروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل بنسبة 100% للغاية المطلوب إقراضهم لأجلها مع منحهم فترات السماح وبما يتناسب مع نوع القرض ونظام عمليات المصرف.
ويتم تحديد المتضررين ممن يحق لهم الاستفادة من أحكام هذا المرسوم التشريعي بموجب قوائم تصدر عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
كما يستفيد من أحكام هذا المرسوم المتضررون الحاصلون على القروض الممنوحة عن طريق المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث.
 

إقرأ ايضا

5f8edf99423604623f6051fc

الأمم المتحدة: إثيوبيا تواجه أسوأ أزمة

الصلاة في الحرم المكي

خطة محكمة من وزارة الحج والعمرة بشأن المعتمرين

20200115060858858

استقرار حالة الطقس في السعودية

أخبار متعلقة

الرئيس بشار الأسد

الرئيس بشار الأسد يتهم أردوغان بدعمه للأرهابيين في سوريا وليبيا

1198127

رسالة عاجلة من "الأسد" لأمير الكويت الجديد