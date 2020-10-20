الأسد يصدر مرسوم رسمي هام لمتضررين الحرائق

الثلاثاء، 20-10-2020
08:18 م
المصريون
أصدر
الرئيس السوري بشار الأسد
مرسوماً رسمياً بخصوص المتضريين من الحرائق
، حيث تضمن إعفائهم من كافة فوائد القروض الممنوحة لهم من قبل من المصرف الوراعي التعاوني.
وأكد
تضمن المرسوم التشريعي رقم 23 للعام 2020 اعفائهم من كافة الفوائد العقدية وفوائد
وغرامات التأخير المترتبة عليها، وهذا الأمر يطبق على المتضررين من الحرائق التي
اندلعت في بعض المحافظات السورية ضمن الفترة من 8 ولغاية 12 من الشهر الحالي في
محافظات حمص وطرطوس واللاذقية، إضافة إلى الحرائق التي شهدتها محافظة حماة في الفترة
من 31 أغسطس وحتى 11 سبتمبر، وذلك سواء أكانت تلك القروض مستحقة أم غير مستحقة.
كما
يقضي المرسوم بإعادة جدولة أرصدة رأسمالها بتاريخ نفاذ هذا المرسوم ولغاية عشر
سنوات على أقساط متساوية وتواريخ استحقاق موحدة بعد استبعاد الفوائد، على أن يستحق
القسط الأول منها بتاريخ 1/8/2021
وأتاح
المرسوم للمصرف الزراعي التعاوني بإعادة إقراض المتضررين الراغبين بذلك سواء ممن
تمت جدولة قروضهم أو غيرهم من المتضررين بقروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل بنسبة
100% للغاية المطلوب إقراضهم لأجلها مع منحهم فترات السماح وبما يتناسب مع نوع
القرض ونظام عمليات المصرف.
ويتم
تحديد المتضررين ممن يحق لهم الاستفادة من أحكام هذا المرسوم التشريعي بموجب قوائم
تصدر عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
كما
يستفيد من أحكام هذا المرسوم المتضررون الحاصلون على القروض الممنوحة عن طريق
المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث.