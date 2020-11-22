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أردوغان يستغيث بـ أوربا لهذا السبب

اردوغان
اردوغان
 
الأحد، 22-11-2020 01:11 م متابعات- أمينة عبد العال
وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوة إلي الاتحاد الأوربي للحوار قائلا :" لا نري أنفسنا في أي مكان آخر غير أوربا.. نتطلع إلي بناء مستقبل مشترك مع أوربا " .
و أضاف في خطاب سجله لمؤتمر حزبه الحاكم :" نتوقع من الاتحاد الأوربي الإيفاء بوعوده   وعدم التمييز ضدنا أو علي الأقل عدم التحول إلي أداة للعداوات المفتوحة التي تستهدف بلدنا ، ومحذرا التكتل من التحول إلي ما سماه أداة لمعاداة بلاده في ظل ارتفاع التوتر بشأن حقوق التنقيب علي موارد الطاقة في شرق الأوسط ".
و أشار إلي أن تركيا ترغب في الاستفادة من علاقتها التاريخية و المتينة مع الولايات المتحدة للتوصل إلي حل للمشاكل الإقليمية والعالمية .
جدير بالذكر أن هناك سجال دائر بين الاتحاد الأوربي وتركيا بعد نشر الأخيرة سفينة للتنقيب عن الغاز في مياه تطالب بها اليونان .
 

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