أردوغان يستغيث بـ أوربا لهذا السبب

وجه الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان دعوة إلي الاتحاد الأوربي للحوار قائلا :" لا نري أنفسنا في
أي مكان آخر غير أوربا.. نتطلع إلي بناء مستقبل مشترك مع أوربا " .
و أضاف في خطاب سجله
لمؤتمر حزبه الحاكم :" نتوقع من الاتحاد الأوربي الإيفاء بوعوده وعدم التمييز ضدنا أو علي الأقل عدم التحول إلي أداة للعداوات
المفتوحة التي تستهدف بلدنا ، ومحذرا التكتل من التحول إلي ما سماه أداة لمعاداة
بلاده في ظل ارتفاع التوتر بشأن حقوق التنقيب علي موارد الطاقة في شرق الأوسط
".
و أشار إلي أن تركيا
ترغب في الاستفادة من علاقتها التاريخية و المتينة مع الولايات المتحدة للتوصل إلي
حل للمشاكل الإقليمية والعالمية .
جدير بالذكر أن هناك
سجال دائر بين الاتحاد الأوربي وتركيا بعد نشر الأخيرة سفينة للتنقيب عن الغاز في
مياه تطالب بها اليونان .