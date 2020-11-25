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يلقي زوجته من الدور السابع بدون ملابس ويصرخ في البلكونة: بعد اللي شوفته كان لازم أقتلها

جريمة قتل
يلقي زوجته من الدور السابع بدون ملابس ويصرخ في البلكونة: بعد اللي شوفته كان لازم أقتلها
 
الأربعاء، 25-11-2020 06:51 ص أحمد عادل شعبان
أقدم رجل على قتل زوجته في منطقة " المرج " بعدما رآها في أحضان عشيقها على فراش الزوجية.

وشرح الزوج في تحقيقات المباحث طبيعة ما حدث يوم الجريمة قائلا: شعرت بتعب مفاجيء في العمل فاستأذنت الساع 2 ظهرا وعدت إلى منزلي وما أن فتحت باب الشقة سمعت أصوات همسات غريبة داخل غرفة نومي فدخلت إلى هنام لأجد زوجتي مع عشيقها على فراشي.

وتفاجأ أهالي منطقة المرج بصوت ارتطام جثة سيدة بدون ملابس تم إلقاؤها من الدور السابع حيث أحضروا البطاطين لتغطية عورتها .

وظهر زوج السيدة في البلكونة وهو يهتف قائلا: يا جماعة أنا اللي قتلتها وعشيقها هرب مني .. بعد اللي شوفته كان لازم تموت.

وتمكن العشيق من الفرار عبر سلالم العمارة دون الإمساك به ، من أهالي المنطقة حيث دلت التحريات أنه كان يعمل سائق توك توك وارتبط بعلاقة غير شرعية مع المجني عليها.

وقال الزوج في التحقيقات: عندما رأيت هذا المشهد أصبت بحالة الهياج وألقيتها من الدور السابع ولست نادما على ما حدث.
 

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