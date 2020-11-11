ضبط زوجته تخونه مع صديقه فدفنهما تحت بلاط الشقة

الأربعاء، 11-11-2020
03:31 م
المصريون
كشفت تحقيقات نيابة الهرم عن جريمة قتل
ارتكبها عاطل منذ 5 سنوات، حيث أنهى
حياة زوج
ةه وشاب آخر وقام بدفنهما أسفل بلاط شقة بمنطقة العشرين في بولاق الدكرور،
وتم استخراج الجثتين اليوم عبارة عن هيكلين عظميين بعد اعتراف المتهم بالجريمة.
وأشارت التحريات الأولية إلى أن الأجهزة الأمنية بالجيزة تلقت طلبا من
نيابة الهرم باستخراج جثتين من شقة بشارع العشرين، وانتقلت قوة أمنية لتنفيذ قرار
النيابة حيث حضر فريق من نيابة الهرم مصطحبة المتهم وسط حراسة مشددة وأرشد عن مكان
دفن جثتين لزوج
ةه وشاب آخر أسفل بلاط الشقة.
تم استخراج الجثتين حيث تحولا لهيكلين عظميين لمرور قرابة 5 سنوات علي
مقتل
هما وتبين من التحريات أن القاتل متهم في عدة قضايا أخرى، وأثناء استجوابه
ومناقشته اعترف بقتل زوج
ةه وصديق
ه ودفنهما منذ 5 سنوات.