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مذيعة تقتل زوج شقيقتها في السيدة زينب والسبب صادم

أرشيفية
أرشيفية
 
الثلاثاء، 13-04-2021 08:35 م محمد فضل
تمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على مذيعة بالراديو لاتهامها بقتل زوج شقيقتها، لإبلاغه عن زوجها الذي يختبئ بأحد الأماكن، لاتهامه بالتهرب من دفع ديون مستحقة عليه لعدد من الأشخاص.

وامر اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة باتخاذ الاجراءات القانونية حيال الجريمة .

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث قسم السيدة زينب يفيد بواقعة القبض على مذيعة متهمة فى جريمة قتل وتم ضبطها وتم العثور على السلاح المستخدم في الجريمة وعليه أثار دماء القتيل.

واعترفت المتهمة بارتكابها الجريمة وإقدامها على طعن المجني عليه عدة مرات.

وتم نقل جثة المجني عليه إلى مشرحة زينهم للوقوف على أسباب الوفاة وتحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
 

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