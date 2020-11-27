كشف غموض العثور على جثة جزار في جوالين بالجيزة

الجمعة، 27-11-2020
04:17 م
نجح قطاع الأمن
العام ، بمشاركة مفتشى القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة
، في كشف غموض واقعة العثور على جثة "جزار
" داخل جوالين بمدخل عقار بدائرة مركز شرطة الجيزة
، وضبط مرتكب الواقعة والوقوف علي أسباب الجريمة.
تبلغ لقسم شرطة الجيزة
، بالعثور على جثة بمدخل عقار بدائرة القسم لشخص مجهول فى العقد السادس من العمر موضوعه داخل جوالين.
على الفور تشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن
العام ، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، بمشاركة مفتشى القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة
، توصلت تحرياته إلى تحديد شخصية المجنى عليه (جزار
- 68 سنة) مُقيم المنيب دائرة القسم، وأن وراء ارتكاب الواقعة (جزار
- 41 سنة) مُقيم بمنطقة الخرطة الجديدة دائرة القسم.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن
العام ، بمشاركة مفتشى القطاع، أسفرت عن ضبطه وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات، أقر بها واعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة، وقرر أنه نظراً لكونه مدين للمجنى عليه بمبلغ مالي ومداومة الأخير على مطالبته بسداد ذلك الدين، عقد العزم على التخلص منه بقتله.
أضاف المتهم المذكور أنه فى سبيل تنفيذ مُخططه، قام باستدراج المجنى عليه بتاريخ أمس إلى شقة خاصة به "كائنة بعقار بمنطقة الخرطة الجديدة دائرة القسم" بزعم رد المبلغ المالى له، ولدى وصوله باغته بالتعدى عليه بالضرب على رأسه بحجر، وبسلاح أبيض "ساطور" عدة مرات فأحدث إصابته التى أودت بحياته، وإستولى منه على هاتفه المحمول.
واشار المتهم إلي قيامه بوضع جثة المجني عليه داخل الجوالين، وصباح اليوم التالي لوقوع الجريمة، قام بالتخلص من الجثة بإلقائها بمكان العثور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.