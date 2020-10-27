الأحد 01 نوفمبر 2020
توقيت مصر 03:09 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. هذا ما قاله أحمد فتحي عقب الرحيل لجمهور الأهلي

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

"شوقي": نسعي لتسجيل مناهج اللغات عبر القنوات التعليمية

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا

الاهلي بطل الدورى الممتاز يسقط طلائع الجيش بثلاثية

جوتا ينقذ ليفربول من فخ وست هام في الدوري الإنجليزي

إلهام شاهين تكشف السر الذي تخفيه مع ليلى علوي وهالة صدقي

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

ADS
 

كارثة .. عنتيلة كفر الشيخ تصور 73 فيديو إباحي وتتهم زوجها

155
عنتيلة كفر الشيخ
 
الثلاثاء، 27-10-2020 08:51 م المصريون
قامت الزوجة "س.م" الشهيرة بإسم "عنتيلة كفر الشيخ" بالتصوير والظهور في 73 فيديو إباحي، وأتهمها زوجها "م.ع" المقيم بقرية الحمراوي بمحافظة كفر الشيخ بالزنا وإقامة علاقات غير شرعية مع الكثير من الرجال.
وبدأت تحقيقات نيابة كفر الشيخ برئاسة المستشار أحمد شفيق بركات، مع المتهمة إثر القبض عليها اليوم الثلاثاء، حال وجودها داخل المحكمة بمدينة كفر الشيخ تنفيذا لقرار النيابة بضبطها وإحضارها على خلفية اتهام زوجها لها بالزنا والظهور في 73 فيديو إباحيًا.
 وقد قامت الزوجة بإتهام زوجها " م.ع" بإنه كان يضربها بعنف وإجهاضها قبل ذلك إثر الضرب الشديد وأنها حررت بذلك المحضر الذي يحمل الرقم 11760 حيث كانا يقيمان معا في منزلهما الكائن بالحمراوي، وأنه هو السبب الرئيسي لما وصلت إليه.
 

إقرأ ايضا

003-10

صدمة.. اغتصاب جماعي لمُسنة عمرها 90 عامًا

النائب العام

النائب العام يصدر قرار جديد بخصوص الطفل المتعدي علي شرطي المرور

جرائم قتل

شاب يقتل زميله بطلقة طائشة في عيد ميلاد بالقليوبية

أخبار متعلقة

download (30)

إحباط عملية هجرة غير شرعية بكفر الشيخ