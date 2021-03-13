بعد سنة زواج.. يكتشف الصدمة بأن زوجته ذكر

السبت، 13-03-2021
11:40 ص
المصريون
على الرغم من مرور عام على زواجهما، إلا أن الزوج
لم
يلاحظ شيئًا غريبًا على زوج
ةه التي اكتشف الأطباء أنها ذكر
بـ«الصدفة».
وفي التفاصيل فقد نشرت صحيفة Global Times، أن امرأة صينية (26 سنة) من مقاطعة تشجيانغ الشرقية، عملت أنها رجل
بعد مراجعتها للمستشفى بسبب إصابتها بخلع في الكاحل.
وتشير الصحيفة، إلى أن الأطباء خلال فحصهم لهذه المرأة بينبين،
اكتشفوا عدم وجود الرحم والمبايض عندها، ولكن لديها كروموسوم Yالذكوري.
وقالت الصحيفة، إنه لم تحبل هذه المرأة على الرغم من مرور
سنة على زواجها، لأنها من الناحية الوراثية ذكر
، على الرغم من عدم اكتشاف الأطباء للأعضاء
التناسلية الذكر
ية عندها. ويعتقد الأطباء أن الأعضاء الذكر
ية تحللت.
ووفقا لرأي الأطباء، يعود السبب في هذا المرض الوراثي، إلى
انتشار التزاوج بين الأقرباء في عائلتها.
ولم تذكر
الصحيفة أي شيء عن رد فعل زوج
ها عندما علم بأن زوج
ةه
ذكر
وليست انثى.