الخميس 07 يناير 2021
توقيت مصر 20:57 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

صادم.. شاب يقتل والدته ويرقص بجوار جثتها مع شقيقته

«الحلم الأكبر».. الخطيب يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

غضب في الإمارات.. إعلامي شهير ينشر فيديو جريء لزوجته على السرير

الإمارات تعلن عن موعد عودة التجارة مع قطر

رسميًا.. الكونجرس يعتمد «بايدن» رئيسًا لأمريكا و«ترامب» يستسلم

مبروك عطية: المتوفى بكورونا ليس من الشهداء

تعليق مفاجيء من علاء مبارك على «الليلة الدامية»

الإعلان عن موعد رفع الحصانة عن مرتضى منصور

«أنجبت من قبل دون زواج»..مفاجأة عن صاحبة الفيديو المخل

محكمة بدولة عربية تصدرًا أمرًا باعتقال لـ«ترامب»

ADS
 

صادم.. شاب يقتل والدته ويرقص بجوار جثتها مع شقيقته

main_image5ff6d16053deb
الجاني
 
الخميس، 07-01-2021 08:29 م محمد فضل - متابعات

وُجهت تهمة القتل العمد إلى شاب في الـ23 من عمره إثر إطلاقه النار على والدته على طاولة العشاء قبل أن يرقص بجوار جثتها مع شقيقةه ذات الـ14 عامًا، وذلك في محل إقامة العائلة بمدينة "سبرينجفيل" في ولاية "يوتا" الأمريكية في الـ23 من ديسمبر الماضي.
وتناول تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية تفاصيل هذه الجريمة المأساوية، موضحًا أن الجاني "مايك لوبيز" كان منتشيًا ليلة الحادث جراء تعاطيه مخدر "الماريجوانا"، وفي تلك الأثناء دخل إلى المطبخ حيث كانت الضحية والدته "فيكتوريا راميريز"، البالغة من العمر 43 عامًا، جالسة برفقة شقيقةيه اللتين تبلغان من العمر 17 و14 عامًا.
وجاء في إفادة الشرطة المحلية أن "لوبيز" جلس على طاولة العشاء ووجه بندقية كانت في حوزته ناحية والدته قبل أن يستدير في اتجاه شقيقةه ذات الـ14 عامًا والتي أومأت إليه برأسها ونهضت بعد ذلك وأوصدت باب حمام مجاور على نفسها، في حين بقيت شقيقةه الأخرى خارج الباب.
ووفقًا للإفادة الصادرة عن الشرطة، فإن الضحية قالت لنجلها "أعلم أنك ستقتلني وأنا أحبك"، قبل أن يصيبها بطلق ناري أرداها قتيلة في الحال، وعادت الفتاة ذات الـ14 عامًا بعد ذلك إلى المطبخ حيث أمسكها الجاني من ذراعها وشرع في الرقص معها، ولم تجد الشقيقة الأخرى أي حل أمامها سوى التوجه إلى المرحاض حيث أحكمت إغلاق بابه وفرت عبر النافذة ثم اتصلت بأحد أقارب العائلة والذي أبلغ الشرطة.
ولدى وصول الشرطة إلى مسرح الجريمة، كان "لوبيز" مازال متواجدًا هناك، وعثروا عليه جالسًا في حوض استحمام وفي حوزته البندقية.
وأفاد تقرير "ديلي ميل" بأنه أثناء احتجاز "لوبيز" في سجن مقاطعة "يوتا" أخبره أحد الضباط بأنه متهم بقتل والدته، وأومأ هو برأسه مؤكدًا ارتكابه الجريمة وشرع في البكاء، وقال لضابط الشرطة فيما بعد إن "شخصًا ما أخبرني بفعل ذلك".
وأثبتت الفحوصات تعاطي الجاني لمخدر "الماريجوانا"، وقالت شقيقةه ذات الـ17 عامًا خلال التحقيقات أنها تعتقد أنه كان يتعاطي المخدرات مع شقيقةهما الصغرى، مضيفة أن سلوكه كان في غاية الغرابة في الآونة الأخيرة حيث كان "يتأمل كثيرًا" كما زعم ذهابه إلى "أبعاد كونية مختلفة" وتحدث عن الكثير من الأشخاص السيئين، وأشارت أيضًا إلى أنه كان قد اشترى مسدسًا وبندقية في اليوم السابق لارتكابه جريمة القتل.
وانتبه الضباط إلى أن الشقيقة الصغرى للجاني كانت تتصرف بطريقة غريبة للغاية خلال التحقيقات، حيث زعمت أن من قتلها "لوبيز" ليست والدتهما، وعندما سُئلت عن رقصها مع الجاني بعد ارتكابه الجريمة "ابتسمت"، وجاء في مضمون إفادة الشرطة أنها بدأت في غناء أغنية خلال الاستجواب فضلًا عن أنها "لم تُظهر أي عاطفة".
من المقرر أن يمثل "مايك لوبيز" أمام المحكمة في الـ12 من يناير الجاري، في حين مازال الغموض يغلب على الدافع وراء الجريمة وملابساتها.
 

إقرأ ايضا

304253_0

إخلاء سبيل ابنة نهى العمروسي من قضية «جريمة فيرمونت»

20180520_1526816317-360223

فتاة تقتحم مسجدًا وتعتدي على الإمام بسلاح أبيض والسبب صادم

713

اغتصاب طالبة بكلية الطب أثناء عملها جليسة لأطفال موظف

أخبار متعلقة

received_1096569140793848

صورة صادمة.. يقتل زوجته ويدخن السجائر بجوار جثتها ببولاق الدكرور

0

مذبحة مروعة.. يقتل العائلة بالكامل بعد اكتشاف خيانة زوجته (صور)

435345345-2-645x505

تهز دولة عربية.. يقتل شقيقتيه بالرصاص والسبب صادم

جثة

جريمة تهز المملكة.. أم سبعينية تقتل ابنها الخمسيني والسبب صادم

905

أغرب جريمة.. تفاصيل مقتل فتاة على يد عمها والسبب صادم