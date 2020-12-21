حادث يفقد اليوتيوبر أحمد حسن سيارته.. قيمتها مليون جنيه

الإثنين، 21-12-2020
09:21 ص
متابعات- أمينة عبد العال
اشتعلت سيارة اليوتيوبر أحمد حسن
الجديدة من نوع مرسيدس
2020 أثناء قيادته
السيارة مع أفراد أسرته بأحد شوارع القاهرة .
و بث اليوتيوبر
فيديو لاشتعال السيارة التي تتجاوز قيمتها مليون جنيه
وتحولها إلي قطعة من النيران المشتعلة ، حسبما نشرت " صدي البلد " .
وقال في مقطع الفيديو أنه أثناء القيادة فوجئ بدخان يخرج من السيارة فتوقف
بالعربية و اكتشف أنها بدأت في الاشتعال فخرج منها سريعا هو و زوجته زينة
و قام بتصوير
الفيديو .
ووجه أحمد حسن
اللوم علي الشركة المصنعة للسيارة " مرسيدس
" بسبب
انفجارها في الطريق .