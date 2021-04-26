الإثنين 26 أبريل 2021
توقيت مصر 22:16 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بث مباشر.. الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري

تنفيذ الإعدام في 9 متهمين في اقتحام مركز كرداسة

كامل الوزير: حوادث السكك الحديدية بسبب عناصر متطرفة

كورونا يتمكن من «القرضاوي» وتدهور حالته الصحية بشدة

«عشماوي» يكشف قصة الشرطي الذي رفض إعدامه قبل خلع بنطاله

ما هي علاقة الكنيسة المصرية بأزمة بناء سد النهضة .. الملف المسكوت عنه!

لقاء تليفزيوني استثنائي لولي العهد السعودي بهذه المناسبة

فنانة شهيرة: شقيقي الأصغر ضربني وقاطعني حتى مات لدخولي مجال التمثيل

السجن المؤبد لداعية كويتي شهير.. والسبب «القذافي»

براءة تامر أمين من قضية «إهانة الصعايدة»

ADS
 

تنفيذ الإعدام في 9 متهمين في اقتحام مركز كرداسة

ea07096b24cab4e38a6415bed102c3c4
اعدام
 
الإثنين، 26-04-2021 08:27 م المصريون

نفذت مصلحة السجون، التابعة لوزارة الداخلية، صباح اليوم الإثنين، أحكام الإعدام بحق 9 من الصادر ضدهم أحكام بالإعدام شنقًا في واقعة اقتحام مركز شرطة كرداسة.
وحسب وسائل إعلام، فإنَّ الحكم تمّ تنفيذ في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين بسجن وادي النطرون، وأن النيابة العامة أخطرت أسر المتهمين باستلام جثامين ذويهم من المشرحة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قد قضت بالإعدام شنقًا لـ20 متهمًا في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "مذبحة كرداسة".
 

إقرأ ايضا

222

مقتل طبيب على يد زوج خادمته بسبب ما فعله مع زوجته

riaad-1-330x186

جريمة مروعة تهز السعودية.. قتله وقطعه في أكياس

968

تهز الشرقية.. طبيب يقتل زوجته في الطريق العام والسبب صادم

أخبار متعلقة

968

تهز الشرقية.. طبيب يقتل زوجته في الطريق العام والسبب صادم