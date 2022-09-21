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تأجيل محاكمة عائشة الشاطر و30 آخرين بنشر أخبار كاذبة لـ15 أكتوبر

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المستشار محمد السعيد الشربينى
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الأربعاء، 21-09-2022 02:35 ص نسمه عبد الوهاب
أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة عائشة خيرت الشاطر، ابنة نائب مرشد الجماعة الإرهابية، و30 آخرين، في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية إلى جلسة 15 أكتوبر .
كانت النيابة برئاسة المحامي العام الأول المستشار خالد ضياء قد وجهت للمتهمين الانضمام لجماعة إرهابية وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.
كما وجهت لهم تهم القيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضـرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والانضمام إلى هذه الجماعة الإرهابية، مع علمهم بأغراضـها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض وتمويلها بالأموال واستخدام مواقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية.

 

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