"بلطجي" يدفع فتاة أثناء ركوب القطار (شاهد ما حدث)

الإثنين، 10-05-2021
06:20 م
فتحي مجدي
وثق مقطع فيديو، اللحظة التي تسقط فيها فتاة في محطة بدبلن بأيرلندا بين القطار والرصيف، بعد أن دفعها أحد الشباب المشاغبين بيده.
ويظهر المقطع، الذي صورته كاميرات المراقبة، بلطجية يقفون على الرصيف أثناء محاولة مجموعة من الفتيات ركوب القطار في محطة ( Howth Junction).
وفي الوقت الذي لم يفتح فيه القطار أبوابه القريبة من الرصيف، تحاول الفتيان الوصول إلى الأبواب في الطرف الآخر، وأثناء ذلك تعرضت إحداهن للركل من قبل شاب على دراجة، في حين تعرضت أخرى للبصق.
وبعد أن ضربها شاب آخر بعجلة دراجته، سقطت الفتاة، لتجد نفسها محاصرة بين القضبان والقطار.
وفي حين تحرك البلطجية بعيدًا، سارع موظفو السكك الحديدية
والركاب المذعورون ليروا ما إذا كانت الفتاة مصابة بجروح خطيرة وسحبوها إلى الرصيف.
قال والدها الغاضب لصحيفة "آيرش صن": "إنها بخير، إنها بخير الآن ، ما زالت مستاءة بعض الشيء. التحقيق مستمر. في الوقت الحالي هي بخير.
وقال متحدث باسم الشرطة، إنه يتم التحقيق في حادثة الاعتداء التي وقعت مساء يوم 1 أبريل 2021، حيث سقطت امرأة من رصيف القطار وأصيبت بجروح، ولا يزال التحقيق جاريًا.
وقال متحدث باسم السكك الحديدية
الأيرلندية إن الأمن كان بصدد إخراج البلطجية من القطار عندما سقطت الفتاة على القضبان.
وأضاف المتحدث باسم باري كيني: "نظرًا لأنهم (حراس الأمن) كانوا يضمنون الوصول إلى عربة الركاب على متن القطار، تسبب أحد أعضاء المجموعة في إسقاط راكبة بين القطار والرصيف.
وتابع: "كان الأمن على اتصال بالسائق لضمان عدم مغادرة القطار، وتم مساعدة الراكبو في العودة إلى الرصيف ولحسن الحظ لم يصب بأذى".
وأشار إلى أنه تم تنبيه الشرطة على الفور وتزويدها بكاميرات مراقبة للمساعدة في التعرف على الجناة.
https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/sickening-moment-yobs-knock-teen-24071234