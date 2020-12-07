اعترافات صادمة لقاتلة زوجها بالخانكة

الإثنين، 07-12-2020
09:27 ص
متابعات- أمينة عبد العال
اعترفت الزوجة القاتلة
بالأسباب الحقيقية التي دفعتها إلي ارتكاب الجريمة
وقتل زوجها ، مؤكدة أنه طلب منها أن تنقذه إلا أنها رفضت وتركته بجوارها حتى لفظ
أنفاسه الأخيرة .
و تعود بداية الواقعة إلي مشادة طبيعية بين زوجين بخصوص متطلبات المنزل ،
إلا أن الأمر تطور إلي شجار ومحاولة اعتداء الزوج علي زوجته بالضرب فقامت بأخذ
سكينة من المطبخ وطعنته بها طعنات عشوائية حتى خر صريعا وجلست بجوار الجثة رافضة
إسعافه حتى حضر أفراد الأسرة وحاولوا نقله إلي المستشفي إلا أنه كان جثة هامدة .
و تضيف الزوجة أنها نادمة علي ما فعلته بسبب أولادها و خوفا عليهم من كلام
الناس ، لافتة إلي أنه كان بخيل جدل ولا يعطيها أي أموال من المعاش
الذي يصرفه .
و كشفت التحريات و التحقيقات أن المتهم يبلغ من العمر 70 عام علي المعاش
،
و أن المتهمة هي الزوجة الثانية للمتهم وتبلغ من العمر 50 عام ، و أنهم كانوا
دائمي الخلاف بسبب مصروف المنزل .
و أصدرت النيابة أمرا بحبس المتهمة 4 أيام علي ذمة التحقيقات كما طلبت بمزيد
من التحريات حول الواقعة .