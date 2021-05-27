اعترافات الطفلة قاتلة والدها بعد أن أفقدها عذريتها

الخميس، 27-05-2021
09:49 م
محمد فضل
قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة ، حبس طفلة متهمة بقتل والدها حرقا بعد اتهامها له بمحاولة التعدي عليها جنسيا.
وكانت النيابة قررت عرض الطفلة
المتهمة بقتل والدها حرقا على مصلحة الطب الشرعي، لبيان تعديه جنسيًا عليها، وبيان إذا كانت عذراء من عدمه وإعداد تقرير حول إصابتها.
وتلقي مأمور قسم شرطة بولاق
الدكرور ، في وقت سابق بلاغا من الأهالي بنشوب حريق وتفحم جثة صاحب الشقة في شارع الثلاجة بمنطقة صفط بدائرة القسم، و بالانتقال والفحص تبين العثور على جثة صاحب الشقة «36 سنة» متفحمة داخل غرفة نومه، وكشفت التحريات أن ابنة المجني عليه ١٣ سنة» وراء ارتكاب الواقعة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات اعترفت بارتكاب الواقعة، وأضافت أن والدها أفقدها عذريتها بسبب تعديه عليها جنسيا عدة مرات، ونظرا لكونها رافضة معاشرة والدها لها قررت التخلص منه.
ويوم الواقعة استغلت استغراقه في النوم ، وأحضرت جركن بنزين وقامت بسكبه عليه ثم أشعلت النيران فيه وحملت حقيبة ملابسها وهربت من المنطقة.
وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وظروفها.