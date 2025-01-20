الثلاثاء 21 يناير 2025
توقيت مصر 00:18 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

جولد مان ساكس يعلن توقعات مفاجئة بشأن سعر الدولار

"مسكت أختي من مكان حساس".. الطالبة المعتدية على زميلتها بمدرسة التجمع تكشف سبب المشاجرة

جنت جنون إسرائيل.. ماذا وضعت الفسام في حقيبة هدايا الأسيرات الثلاث؟

أثناء ممارسة الرذيلة.. تفاصيل مقـ.تل طبيب التجمع على يد سيدتين

راسه في دمنهور وجسده بأبو حمص.. مصرع شاب أثناء تسطيحه أعلى القطار

مفاجأة.. هدف حسين الشحات في أورلاندو يغرم الأهلي 3.5 مليون جنيه

هل يؤكد رحيله؟.. تصرف غريب من محمد صلاح بعد مباراة برينتفورد (فيديو)

شاهد.. هتان السيف تتسلم جائزة "جوي أوردز" حافية القدمين

القبض على رجل أعمال شهير بسبب "أفشة" والتحقيقات تكشف التفاصيل

ترامب يدرس تهجير جزء من سكان غزة إلى هذه الدولة حتى إعادة الإعمار

أثناء ممارسة الرذيلة.. تفاصيل مقـ.تل طبيب التجمع على يد سيدتين

الإثنين، 20-01-2025 01:16 م

 

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، محاكمة سيدتين واثنين آخرين متهمين بقتل طبيب التجمع الخامس لمرافعة النيابة.

 

وكشف أمر إحالة المتهمين، أنهم بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، أن 2 من المتهمين، "سيدتين" وآخرين قتلا المجني عليه عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن نسجوا له مخططا محكما أهدوه سلفًا مع المتهمين الأخيرين، ضامرتين الشر في نفسيهما لسلب مال ضحيتهم، فكمنت الأولى خارجه وخَلَت به الثانية وراودته عن نفسه.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمة الأولى كانت على علاقة غير شرعية مع المجني عليه طبيب التجمع.

وأضاف أمر الإحالة أنه وما أن انطلت عَلَيْهِ حيلتها؛ تجرد من ثيابه، فهمت في تكبيله، فسبر غور حيلتها فقاومها، فهرعت لتمكن الأولى من دلوف مسكنه، فعاونتها وأبرحتاه ضربا بأنحاء متفرقة من جسده، حتى خارت قواه، واستبد به الردى؛ ففرغت طاقته، فوثقتا يديه وقدميه، وكمما فاه بأدوات أعدتا إياها سلفًا، وهي قفزان ولاصق طبي، وسلك كهربائي التقطتاه من مسرح الواقعة؛ لشل مقاومته والحول دون استغاثته، وقامتا بخنقه مُستخدمتين في ذلك أدوات “أوشحة”، قاصدتان من ذلك إزهاق روحه، فأحدثتا به إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

إقرأ ايضا

ح

راسه في دمنهور وجسده بأبو حمص.. مصرع شاب أثناء تسطيحه أعلى القطار

يب

ضبط جزار يبيع لحوم الخيول للمواطنين

Capture

الأم اتفقت مع نجلها الكبير وقتـ.ـلا الابن الأصغر لسبب صادم