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بسبب المهرجانات.. شيخ يقتل سائق " توك توك".. التفاصيل كاملة

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 15-09-2020 09:31 ص متابعات- أمينة عبد العال
لم يكن يتصور الأب أن حياة ابنه الصغير ستنتهي بسبب" التوك توك" مصدر دخلهم الوحيد ، ولكن بالفعل هذا ما حدث  في منطقة كوبري عثمان بالخصوص التابعة لمحافظة القليوبية.
ويحكي الأب ما حدث قائلا :" كان ضهري وسندي اللي يصرف علي البيت وعلي مرضي فجأة راح مني، بيساعدني من وهو صغير واشتغل في كل حاجة النجارة و في الحرفيين لأني مش بشتغل بسبب مرضي ، وابني الكبير عنده توك توك بيصرف منه علي نفسه وعلي بيته وسايب التوك توكل أخوه الصغير يشتغل عليه معاه ويصرف عليا أنا وأمه ، و ابني زي باقي الشباب ولاننا في منطقة شعبية بيشغل مهرجانات وهو بيشتغل ".
ويكمل حديثه لـ" صدي البلد"، قائلا :" لقيت الساعة 1 ونص بالليل حد من الجيران جاي يقولي الحق ابنك واحد ضربه في صدره بالة حادة نزبنا نجري انا وامه ندور عليه قالولنا خدوه المستشفي جرينا علي المستشفي والناس اللي راحت معانا حكت لنا اللي حصل ، الشيخ بتاع القرية عندنا  وقف ابني ادام محل الحلاقة وقاله اطفي التسجيل ابني مرديس راح الشيخ مزعق فيه وقاله هقل منك ادام الناس ابني رد عليه ومسكو في بعض وراح الشيخ قاطع سلك التسجيل ، الناس فصلوا بينهم والشيخ دخل محل الحلاقة وخد منه الة الحلاقة وخرج ضرب ابني في صدره وجري ".
" واحنا في المستشفي ابو الشيخ كان واقف معانا اول ما عرف ان ابني مات اختفي ، في المستشفي قالوا لنا خدوا ابنكوا وبلغوا القسم و روحنا ابني علي البيت وبلغنا القسم وعمل تحريات ودور علي الشيخ لقاه اختفي قبضوا علي امه واخته وبعد كدة لما ابوه عرف سلمه علشان يسيبوهم ، ودلوقتي عمالين يجمعوا الناس حواليهم علشان يقولوا ان ابني بلطجي وانه هو اللي اتهجم عليه واحنا ناس غلابة ، انا عايز حق ابني ، كفاية انم الناس حد دلوقتي يصرف علينا انا وامه ".
جدير بالذكر أن النيابة تتولي التحقيق في القضية الآن.

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