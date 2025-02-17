السعودية.. تفاصيل ضبط 3 نساء يمارسن الرذـ.ـيلة داخل فندق بالرياض

ضبطت شرطة منطقة الرياض بالسعودية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، 3 وافدات لممارستهن الدعـ.ـارة في أحد الفنادق بمدينة الرياض.

وتم إيقاف المتهمات واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهن، وإحالتهن على النيابة العامة.

على الجانب الآخر ، أصدرت وزارة الداخلية السعودية، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:

أقدم/ رائد بن عوض بن زايد العمري - سعودي الجنسية - على قتل ريم بنت راضي بن فوزان الدليجان - سعودية الجنسية - وذلك بصدمها بمركبته مما أدى إلى وفاتها.

و تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله قصاصًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني / رائد بن عوض بن زايد العمري - سعودي الجنسية - يوم الأحد 17 / 8 / 1446هـ الموافق 16 / 2 / 2025م بمنطقة الرياض.