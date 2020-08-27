الجزار قاتل زوجته : هذا آخر ما طلبته مني أثناء الاحتضار .. وهكذا رددت على طلبها

الجزار قاتل زوجته

واصل الجزار قاتل زوجته في الجيزة اعترافاته المثيرة ، مؤكدًا أن زوجته طلبت منه طلبين قبل القتل ، الأول هو الطلاق ، وفي أعقاب قيامه بطعنها ، استغاثت لينقذها لكنه قام بفصل رأسها عن جسدها فورا.



و تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على الجزار المتهم بقتل زوجةه وتقطيعها ووضعها داخل فريزر بشقتهما بمنطقة الهرم.



وأدلى الجزار، باعترافات تفصيلية لدوافع جريمته حيث قرر انه انتابه الشك في سلوكها منذ 8 اشهر عندما بدأت الاصرار علي الطلاق وكانت في كل مناسبة تطلب الانفصال عنه.



وأضاف المتهم في اعترافاته امام اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث واللواء عاصم ابو الخير مدير المباحث الجنائية انه يوم الجريمة شاهد آثارا لسائل منوي علي ملابس زوجةه فاشتاط غضبا وتشاجر معها فطلبت منه الطلاق فأسرع متناولا سكينا وسدد بها طعنات لها وعندما حاولت الصراخ والاستغاثة فصل رأسها عن جسدها تماما، حسب صدى البلد.



واستطرد المتهم قائلا انه فور رؤيته رأسها علي الارض اسرع بإحضار ساطور لتقطيع باقي جسدها ووضعه داخل اكياس بلاستيك داخل الفريزر لعدم انتشار رائحة كريهة للجثة وفر هاربا مختبئا لدى صديق له في الوراق حتى فوجئ بالقاء القبض عليه حيث ترأس المقدم احمد عصام رئيس مباحث الهرم قوة امنية نجحت في تحديد مكانه وضبطه.

