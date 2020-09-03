والد «ميسي» يفجر مفاجأة لجماهير برشلونة: «سنة أخرى في نوكامب»

الخميس، 03-09-2020
04:21 م
فتحي مجدي
وافق ليونيل ميسي
على البقاء في برشلونة لمدة عام إضافي رغم تقديمه طلب انتقال في النادي ، أكد والد اللاعب لوسائل إعلام إسبانية.
قال خورجي ميسي
والد ووكيل أعمال ليونيل ميسي
نجم برشلونة أن الإسباني، إن نجله يفكر في الاستمرار لمد عام آخر مع الفريق الكتالوني.
وكان أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، أعرب في الأسبوع الماضي عن رغبته في مغادرة الفريق بعد 16 عامًا أمضاها في النادي الكتالوني، وسط أناء عن رغبة مانشستر سيتي الإنجليزي في الحصول على توقيعه.
لكن وفقًا للصحفي الإيطالي تانكريدي بالميري وافق ميسي
على البقاء لمدة عام في برشلونة على الرغم من نيته الرحيل.
وأجرى والد اللاعب ووكيله خورخي محادثات مع رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، الذي لا يزال مصرًا على أن ميسي
لا يزال لديه عام متبقي في عقده الحالي.
ومع إدراج شرط جزائي بقيمة 700 مليون يورو في العقد، فمن غير المرجح أن يتمكن النادي الذي يرغب في الانتقال إليه في تحمل هذا الشرط.
ونشر على موقع "تويتر": "خورخي ميسي
يقول "نعم" على مسألة البقاء في برشلونة العام القادم".
ويطالب خورخي بالسماح لابنه بالمغادرة بسبب بند في عقده يسمح له بالمغادرة بدون دفع أي أموال لبرشلونة في نهاية 2019/20. ومع لك ، أصر برشلونة على عدم وجود مثل هذا الشرط ويبدي تصميمًا على الاحتفاظ بالنجم الأرجنتيني.
وقالت صحيفة "ديلي ستار" إن من شأن بقاء ميسي
في "نو كامب" أن يوجه ضربة كبيرة للسيتي، الذي قيل إنه وافق على دفع 623 مليون جنيه إسترليني على مدى خمس سنوات.
وفقًا لصحيفة "ديلي ريكورد دنكان كاسلز"، توصلت مجموعة سيتي لكرة القدم إلى اتفاق مع ميسي
بشأن صفقة من شأنها أن تقضي ثلاث سنوات في مانشستر وسنتين أخريين في فريق نيويورك سيتي.
ونقل التقرير عن مصدر مقرب من اللاعب قوله: "ميسي
يعتقد أن (المدير الفني للسيتي بيب) جوارديولا أخرج منه أفضل كرة قدم، ويريد تكرار ذلك".