فيديو صادم.. واقعة غير أخلاقية لـ مبابي مع لاعب جزائري





أثار نجم باريس سان جيرمان، الدولي الفرنسي كيليان مبابي، جدلا واسعا خلال مباراة فريقه ضد بريست (2-1)، أمس السبت، في الدوري الفرنسي.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو وصورا لتصرف غير رياضي للنجم الفرنسي في حق لاعب نادي بريست، الجزائري حارس بلقبلة.

ففي الدقيقة 85، حاول مبابي استخلاص الكرة من بلقبلة، لكن الأخير غطى عليها بشكل جيد ليقوم المهاجم الفرنسي بضربه من الخلف.

وعندما سقط اللاعب الجزائري أمسك بقدم مبابي اعتراضا على ضربه من الخلف، ليقوم المهاجم الفرنسي بركله مرة أخرى أمام أعين الحكم.

وتغاضى الحكم عن طرد نجم سان جيرمان، واكتفى بتوجيه بطاقة صفراء له، كما قام بإنذار بلقبلة في قرار زاد من غضب لاعبي بريست الذين اعترضوا بشدة.

وبعد أن نجا من الطرد، نجح مبابي في تسجيل هدف "قاتل" ليمنح سان جيرمان فوزا ثمينا على حساب بريست بنتيجة 2-1.

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