والدة رياض محرز تشارك في افتتاح مسجد تبرع نجلها ببنائه

الثلاثاء، 01-03-2022
12:13 م
دشنت وزارة الأوقاف الجزائرية، أمس الاثنين، مسجد
"التقوى"،
ببلدية بني سنوس، تبرع
بتكلفة بنائه قائد المنتخب الوطني ونجم الكرة الإنجليزية
رياض محرز
، وفق ما نقلت "الشروق" عن شهود.
وحضر مراسم التدشين وزير الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر، يوسف بلمهدي
وعدد من المسؤولين، بالإضافة إلى حليمة محرز، والدة النجم رياض محرز
.
وأوضحت "الشروق" أنه بحسب شهود عيان من أبناء بلدية بني سنوس،
فإن "رياض محرز تبرع
في تاريخ سابق من حر ماله، لِبناء هذا المسجد
، إذ أنه
معلوم أن والدي رياض محرز
(الراحل أحمد وزوجته حليمة)، من أبناء بلدية بني سنوس
بِولاية تلمسان".