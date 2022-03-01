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والدة رياض محرز تشارك في افتتاح مسجد تبرع نجلها ببنائه

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الثلاثاء، 01-03-2022 12:13 م

دشنت وزارة الأوقاف الجزائرية، أمس الاثنين، مسجد "التقوى"، ببلدية بني سنوس، تبرع بتكلفة بنائه قائد المنتخب الوطني ونجم الكرة الإنجليزية رياض محرز، وفق ما نقلت "الشروق" عن شهود.
وحضر مراسم التدشين وزير الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر، يوسف بلمهدي وعدد من المسؤولين، بالإضافة إلى حليمة محرز، والدة النجم رياض محرز.
وأوضحت "الشروق" أنه بحسب شهود عيان من أبناء بلدية بني سنوس، فإن "رياض محرز تبرع في تاريخ سابق من حر ماله، لِبناء هذا المسجد، إذ أنه معلوم أن والدي رياض محرز (الراحل أحمد وزوجته حليمة)، من أبناء بلدية بني سنوس بِولاية تلمسان".


 

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