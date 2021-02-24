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وائل جمعة يحرج سيد عبد الحفيظ: مفيش مبرر للي أنت عملته امبارح

وائل جمعة
وائل جمعة يحرج سيد عبد الحفيظ: مفيش مبرر للي أنت عملته امبارح
 
الأربعاء، 24-02-2021 07:10 ص أحمد عادل شعبان
كشف وائل جمعة - نجم الأهلي السابق - عن استغرابه من اعتراض سيد عبد الحفيظ على حكم مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني.

وقال جمعة في لقاء مع قنوات " بي إن سبورت": الأهلي أضاع على نفسه 90 دقيقة كاملة من اللعب بتشكيل خاطئ لذلك لا أرى سببا لاعتراض سيد عبد الحفيظ على الحكم بسبب إهدار بعض دقائق الوقت بدل الضائع.

وأضاف: هناك أمر واحد جيد من هزيمة الأهلي أمام سيمبا وهو عودة للاعبين وموسيماني إلى صوابهم وتركيزهم بعد فترة من الشعور بنشوة إنجاز المركز الثالث في مونديال الأندية.
 

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