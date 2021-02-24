وائل جمعة يحرج سيد عبد الحفيظ: مفيش مبرر للي أنت عملته امبارح

الأربعاء، 24-02-2021
07:10 ص
أحمد عادل شعبان
كشف وائل جمعة
- نجم الأهلي السابق - عن استغرابه من اعتراض سيد عبد الحفيظ
على حكم مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني.
وقال جمعة في لقاء مع قنوات " بي إن سبورت": الأهلي أضاع على نفسه 90 دقيقة كاملة من اللعب بتشكيل خاطئ لذلك لا أرى سببا لاعتراض سيد عبد الحفيظ
على الحكم بسبب إهدار بعض دقائق الوقت بدل الضائع.
وأضاف: هناك أمر واحد جيد من هزيمة الأهلي أمام سيمبا وهو عودة للاعبين وموسيماني إلى صوابهم وتركيزهم بعد فترة من الشعور بنشوة إنجاز المركز الثالث في مونديال الأندية.