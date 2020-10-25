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هجوم قوي من نجم منتخب مصر ضد "ماكرون": سفيه

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هجوم قوي من نجم منتخب مصر ضد "ماكرون": سفيه
 
الأحد، 25-10-2020 04:36 م الطيب حسين
هاجم أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، المتطاولين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واصفًا إياهم بالسفهاء.

يأتي هذا في إطار حملة يقودها الرئيس الفرنسي إبمانويل ماكرون للإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وكتب أحمد حسن على "تويتر": "قال رب العزة لأشرف خلق الله في كتابه الكريم "إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأبْتَرُ" صدق الله العظيم نأسف لك يا رسول الله فقد أحببناك دون أن نراك وقد طلبت لنا الشفاعة والرحمة دون أن ترانا.. نأسف أسفا يليق بعظيم قدرك فنحن فى زمان قل فيه الحياء وتطاول السفهاء ولكن ستبقى دائماً خير خلق الله".
 

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