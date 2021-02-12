نيمار : لا أعرف إن كنت استطيع الاستمرار

الجمعة، 12-02-2021
10:55 ص
متابعات- أمينة عبد العال
كشف النجم البرازيلي
، نيمار
، في منشور علي صفحاته الرسمية أنه لا يا يعلم إذا كان بإمكانه الاستمرار
في لعب كرة القدم
بعد إصابته الجديدة .
وكتب نيمار
علي صفحته
الرسمية علي إنستجرام:
"الحزن عظيم والألم هائل والبكاء مستمر، مرة أخرى سأتوقف لفترة عن فعل أكثر
ما أحبه في الحياة وهو لعب كرة القدم
، أشعر أحيانا بعدم الارتياح بسبب أسلوبي في اللعب،
لأنني أمارس المراوغة وهم يضربونني باستمرار ، لا أعرف ما إذا كانت المشكلة هي أنا
أو ما أفعله في الملعب ، الأمر يحزنني كثيرا، من المؤلم أن تسمع من لاعب أو مدرب أو
معلق أو أيا كان، عبارة "عليك حقا أن تضربه كي توقفه"، أو "انظر إنه
يبكي"، أو "طفل مدلل".
و أضاف :" لا أعرف إلى متى سأستطيع الاستمرار باللعب
وتحمل هذه الظروف. أريد أن أشعر بالسعادة بلعب كرة القدم
فقط ولا شيء آخر".
وكان نيمار
قد تعرض
لإصابة قوية خلال مباراة فريقه " باريس سان جيرمان " أمام كاين وخرج
باكيا ، ضمن منافسات بطولة كأس فرنسا ما سيبعده عن المشاركة مع فريقه في المباراة المرتقبة أمام برشلونة الإسباني بدوري أبطال
أوربا .