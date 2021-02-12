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نيمار : لا أعرف إن كنت استطيع الاستمرار

نيمار
نيمار
 
الجمعة، 12-02-2021 10:55 ص متابعات- أمينة عبد العال
كشف النجم البرازيلي ، نيمار، في منشور علي صفحاته الرسمية أنه لا يا يعلم إذا كان بإمكانه الاستمرار في لعب كرة القدم بعد إصابته الجديدة .
وكتب نيمار علي صفحته الرسمية علي إنستجرام: "الحزن عظيم والألم هائل والبكاء مستمر، مرة أخرى سأتوقف لفترة عن فعل أكثر ما أحبه في الحياة وهو لعب كرة القدم، أشعر أحيانا بعدم الارتياح بسبب أسلوبي في اللعب، لأنني أمارس المراوغة وهم يضربونني باستمرار ، لا أعرف ما إذا كانت المشكلة هي أنا أو ما أفعله في الملعب ، الأمر يحزنني كثيرا، من المؤلم أن تسمع من لاعب أو مدرب أو معلق أو أيا كان، عبارة "عليك حقا أن تضربه كي توقفه"، أو "انظر إنه يبكي"، أو "طفل مدلل".
 و أضاف :" لا أعرف إلى متى سأستطيع الاستمرار باللعب وتحمل هذه الظروف. أريد أن أشعر بالسعادة بلعب كرة القدم فقط ولا شيء آخر".
وكان نيمار قد تعرض لإصابة قوية خلال مباراة فريقه " باريس سان جيرمان " أمام كاين وخرج باكيا ، ضمن منافسات بطولة كأس فرنسا ما سيبعده عن المشاركة مع فريقه في المباراة  المرتقبة أمام برشلونة الإسباني بدوري أبطال أوربا .  
 

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