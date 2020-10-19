الإثنين 19 أكتوبر 2020
توقيت مصر 06:53 ص
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
بحث متقدم
الرئيسية
آخر الأخبار
الحياة السياسية
عرب وعالم
الرياضة
مال وأعمال
مقالات
افتح قلبك
تفسير الأحلام
قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
اتصل بنا
الرئيسية
آخر الأخبار
الحياة السياسية
عرب وعالم
الرياضة
مال وأعمال
مقالات
افتح قلبك
تفسير الأحلام
قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر
تعليق ناري لـ "أديب" على فوز الزمالك على الرجاء المغربي
وزير الرياضة يهنئ الزمالك بالفوز على الرجاء المغربي
"لجنة المكافحة": أجرينا تعديلات في البرتوكول العلاجي لـ كورونا
"القومي للسكان": أفقر 10 محافظات في مصر هما أكثرهم خصوبة
الحكومة البريطانية: نحن بحاجة إلى عزل عام لثلاثة أسابيع لاحتواء كورونا
وزير التعليم: لا حالات إصابة بـ كورونا في أول أيام العام الدراسي
الزمالك يهزم الرجاء على ملعبه.. ويقترب من نهائي دوري الأبطال
وائل الإبراشى: مجلس الشيوخ سيكون مصنعا للأفكار
الأرصاد الجوية: سقوط أمطار غزيرة بداية من الثلاثاء المقبل
الرئيسية
الرياضة
نبوءة أبو تريكة بشأن مباراة الزمالك و الرجاء تتحقق وسط دهشة الزملكاوية
نبوءة أبو تريكة بشأن مباراة الزمالك و الرجاء تتحقق وسط دهشة الزملكاوية
الإثنين، 19-10-2020
05:57 ص
أحمد عادل شعبان
فاز نادي الزمالك على نظيره الرئيس المغربي بهدف مقابل لا شيء في دوري أبطال أفريقيا.
و صدقت نبوءة أسطورة الأهلي ومنتخب مصر محمد أبو تريكة حين قال قبل مباراة الزمالك والرجاء إن الزمالك سيفوز.
وقال في تصريحات لـ بي إن سبورتس: إمبارح الأهلي بطل الدوري المصري كسب الوداد وصيف الدوري المغربي، النهارده الزمالك وصيف الدوري المصري هيكسب الرجاء بطل الدوري المغربي.
وأضاف : زي ما المثل بيقول أنا وابن عمي على الغريب.
Copy
ابو تريكة
الزمالك و الرياض المغربي
الزمالك يفوز
إقرأ ايضا
وزير الرياضة يهنئ الزمالك بالفوز على الرجاء المغربي
الزمالك يهزم الرجاء على ملعبه.. ويقترب من نهائي دوري الأبطال
بن شرقي يتقدم للزمالك على الرجاء في الدقيقة 18
أخبار متعلقة
نبوءة أبو تريكة بشأن مباراة الأهلي والوداد المغربي تتحقق .. و يتبقى أمر واحد فقط
نكتة أبو تريكة تثير غضب جماهير الزمالك .. ونجم الأبيض يرد عليه بتعليق ساخر
بركات: جوزيه وبخني أنا وأبو تريكة ومتعب بهذه الجملة القاسية .. وهكذا رددت عليه