نبوءة أبو تريكة بشأن مباراة الزمالك و الرجاء تتحقق وسط دهشة الزملكاوية

نبوءة أبو تريكة بشأن مباراة الزمالك و الرجاء تتحقق وسط دهشة الزملكاوية

فاز نادي الزمالك على نظيره الرئيس المغربي بهدف مقابل لا شيء في دوري أبطال أفريقيا.



و صدقت نبوءة أسطورة الأهلي ومنتخب مصر محمد أبو تريكة حين قال قبل مباراة الزمالك والرجاء إن الزمالك سيفوز.



وقال في تصريحات لـ بي إن سبورتس: إمبارح الأهلي بطل الدوري المصري كسب الوداد وصيف الدوري المغربي، النهارده الزمالك وصيف الدوري المصري هيكسب الرجاء بطل الدوري المغربي.



وأضاف : زي ما المثل بيقول أنا وابن عمي على الغريب.

