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نبوءة أبو تريكة بشأن مباراة الزمالك و الرجاء تتحقق وسط دهشة الزملكاوية

أبو تريكة
نبوءة أبو تريكة بشأن مباراة الزمالك و الرجاء تتحقق وسط دهشة الزملكاوية
 
الإثنين، 19-10-2020 05:57 ص أحمد عادل شعبان
فاز نادي الزمالك على نظيره الرئيس المغربي بهدف مقابل لا شيء في دوري أبطال أفريقيا.

و صدقت نبوءة أسطورة الأهلي ومنتخب مصر محمد أبو تريكة حين قال قبل مباراة الزمالك والرجاء إن الزمالك سيفوز.

وقال في تصريحات لـ بي إن سبورتس: إمبارح الأهلي بطل الدوري المصري كسب الوداد وصيف الدوري المغربي، النهارده الزمالك وصيف الدوري المصري هيكسب الرجاء بطل الدوري المغربي.

وأضاف : زي ما المثل بيقول أنا وابن عمي على الغريب.
 

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